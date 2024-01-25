Криптокомпания требует от страны ЕС космическую сумму: за что судятся

Криптовалютная платформа Nexo подала на правительство Болгарии иск на сумму 3 миллиарда долларов. В такую сумму был оценен ущерб, который был нанесен в результате неудачных уголовных расследований.

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В документах, поданных в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка, именно в такую сумму оцениваются убытки, которые понесла Nexo в результате уголовного дела в отношении компании, сообщает Cointelegraph.

Прокуратура вменяла гражданам Болгарии и соучредителям Nexo Косту Канчеву, Антони Тренчеву, Траяну Николову и Калину Методиеву участие в организованной преступной группировке с целью получения прибыли от криптокредитования. В связи с этим в начале 2023 году у них провели обыски.

В декабре прокуратура Болгарии прекратила уголовное расследование в отношении Nexo. Одним из аргументов для снятия обвинений стало отсутствие в стране криптовалютного регулирования.

В своем иске Nexo заявила, что расследование оказало значительное влияние на бизнес-переговоры. В частности, компания обсуждала с тремя американскими банками IPO (первичного публичного размещения акций) на крупной фондовой бирже, что, по предварительной оценке, могло принести $8-12 млрд.

Также в Nexo утверждают, что была на грани подписания многолетнего контракта с крупным неназванным европейским футбольным клубом, что могло бы расширить круг людей, знакомых с компанией, на 330 млн человек. И хотя после окончания расследования Nexo продолжила свою деятельность, действия властей Болгарии сильно ей навредили.

"Наш путь роста замедлился, а различные возможности были упущены или значительно отложены. Поэтому 10 месяцев назад я уже говорил, что мы изучим все доступные законные способы, чтобы добиться финансовой компенсации для Nexo", – заявил Антони Тренчев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что основательницу криптовалютного проекта OneCoin из Болгарии Ружу Игнатову внесли в список 10 самых разыскиваемых преступников США. Ее обвиняют в организации мошеннической схемы на $4 млрд.

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