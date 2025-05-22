Криптобонусы от WhiteBIT уже в аптеках и магазинах

В 2025 году криптовалюта окончательно перестала быть чем-то далеким и непонятным – теперь она рядом в самых неожиданных форматах. Инновации выходят за пределы цифровых кошельков и появляются в аптеках и магазинах. Такие заметные игроки криптоиндустрии, как WhiteBIT, продолжают популяризацию криптовалют на бытовом уровне, привлекая все больше розничных сетей.

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До 5000 USDT в яйце Гуся Призолова

Крупнейшая европейская криптобиржа по трафику WhiteBIT снова удивляет украинцев своими необычными партнерствами. На этот раз криптовалюту спрятали в яйцах культового Гуся. Да-да, того самого, который уже стал брендом и даже имеет собственный Instagram. Такое яйцо-сподивайко по-украински.

Внутри каждого яйца – WhiteBIT-ваучер с криптобонусом номиналом от 1 до 5000 USDT (то есть до $5000 в эквиваленте), каждый из которых можно активировать только один раз.

Охота на криптобонусы началась

Акция стартует 22 мая и продлится до 29 июня включительно в популярных торговых сетях: Varus, Аптека Доброго дня, КЛАСС, Сети удобных маркетов "Сім23" и "Сімі", Делікат, Тайстра, Полісся-Продукт, МІКС маркет, ALMA, Біле Сухе, Веселка.

Что скрывается в "Золотом яйце от Гуся":

WhiteBIT-ваучер с криптобонусом;

Ювелирное украшение или сертификат;

Утка-игрушка;

Три саше с наклейками и карточками;

Сладкий сюрприз.

А еще больше крипты – онлайн!

Новые пользователи криптобиржи могут получить дополнительно до 25 USDT ($25 в эквиваленте) за простые действия: регистрацию, подтверждение личности (KYC), пополнение баланса и другие квесты. Это все доступно на официальном сайте WhiteBIT.