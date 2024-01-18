Криптобиржа WhiteBIT стала генеральным партнером "Блокчейн DRIVE" – ивента по вопросам легализации цифровых активов в Украине

WhiteBIT, одна из крупнейших криптовалютных бирж в Европе родом из Украины, стала генеральным партнером и участником ивента Экономической Правды "Блокчейн DRIVE: Легализация цифровых активов в Украине". Целью мероприятия является обсуждение текущего состояния законодательства о регуляции цифровых активов, определение перспектив и возможностей развития индустрии в стране.

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В ноябре 2023 года украинский парламент зарегистрировал законопроект №10225, цель которого урегулировать оборот цифровых активов на территории Украины. Законопроект предусматривает немало новшеств по налогообложению, которые показались спорными как представителям криптосообщества, так и профильному Министерству цифровой трансформации. По инициативе Минцифры совместно с депутатами и бизнесом в сфере цифровых активов был разработан альтернативный проект №10225-1, определяющий правовой статус, предлагающий менее жесткие правила налогообложения, определяющий эмитентов и оферентов цифровых активов и прочее. Относительно принятия альтернативного законопроекта продолжаются дискуссии, результат которых повлияет на дальнейшее развитие индустрии в Украине.

Мероприятие "Блокчейн DRIVE" соберет представителей крупного бизнеса и представителей госаппарата, ответственных за разработку и внедрение законодательства о регуляции криптоактивов в Украине. Ключевыми вопросами для обсуждения станут предложения, выдвинутые НКЦБФР и альтернативные версии законопроекта 10225-1.

Во-первых, участники обсудят все действующие документы, находящиеся на утверждении парламента. Во-вторых, объяснят на практических примерах, что именно изменится и кого эти изменения будут касаться. И, в-третьих, выслушают предложения бизнеса, вовлеченного в сферу цифровых активов, и их мнение по поводу внедрения регуляции в таком виде, в котором это предлагают все представленные законопроекты.

Среди приглашенных гостей события – народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов Ярослав Железняк, член НКЦБФР Юрий Бойко, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, и основатель и СЕО криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов.

Вовлечение представителей бизнеса и государства в диалог должно способствовать принятию решений, которые могут существенно улучшить инвестиционный климат в Украине. А это в свою очередь может вывести Украину в лидеры среди развития цифровых активов в мире.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.