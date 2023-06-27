Криптобиржа с украинскими корнями WhiteBIT вышла на рынок Польши

WhiteBIT, одна из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями, продолжает масштабироваться и реализовывать свою глобальную миссию – внедрять технологии блокчейн по всему миру. Следующей страной, где WhiteBIT будет претворять в жизнь свои стратегические цели, стала Польша.

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Польский рынок вызвал интерес криптобиржи из-за чрезвычайно развитой экосистемы цифровых активов и благоприятных регуляторных условий. К тому же, согласно результатам последних опросов, 77% поляков утверждают, что знают, что такое криптовалюта. Около 10% поляков заявляют, что у них есть виртуальные деньги, а каждый третий верит, что будет ими расплачиваться в будущем. В этой связи Польша отличается от других стран Европы.

WhiteBIT стремится показать людям, проживающим в Польше, возможности криптотехнологий с помощью легкой в использовании платформы, функционал которой не ограничивается торговлей. Пользователи могут осуществлять мгновенные транзакции в любую точку мира, переводить средства своим близким или пассивно зарабатывать от 1,35% в месяц благодаря инструменту "Криптодепозит". Также на криптобирже нет ограничений по объему снятия средств.

На бирже уже доступен польский злотый (PLN) и еще 9 государственных валют, более 350 торговых пар и 270 активов.

"Глобальная цель и миссия нашей компании - добиться массового внедрения технологий блокчейн и увеличить криптовалютное сообщество в мире. Будущее человечество по цифровым технологиям, в частности блокчейну. Это то, во что мы верим и чего придерживаемся. Выход на рынок Польши - это логический шаг развития не не только WhiteBIT, но и криптовалютного сообщества в целом, где есть большой общественный запрос на внедрение и использование блокчейн-технологий, есть заинтересованность и поддержка со стороны государства и банковского сектора, и главное — благоприятные условия для их развития. пользователи могли воспользоваться преимуществами платформы и широкой экосистемы наших проектов. Мы хотим задать новый уровень в криптоиндустрии в Польше, следуя нашему DNA - You set the level", - подчеркнул Владимир Носов.

WhiteBIT имеет более 4 млн зарегистрированных клиентов по всему миру. А один из ключевых приоритетов биржи – безопасность средств и личных данных клиентов. WhiteBIT входит в тройку самых безопасных криптовалютных бирж, согласно рейтингам CER.live. Независимый аудит, проведенный компанией Hacken, присвоил WhiteBIT престижный рейтинг AAA, что сделало ее второй самой безопасной биржей в мире.

Больше о функционале и возможностях биржи WhiteBIT можно узнать на самой платформе.

WhiteBIT – это одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. Компания была основана в 2018 году. Корни команды – украинцы. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Компания является официальным партнером футбольного клуба Барселона и сборной Украины по футболу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о расширении WhiteBIT на две другие страны – Австралию и Португалию. Так выбор Носов объяснил тем большим общественным запросом на криптовалюту в этих странах, в частности, каждый 10-й португалец является владельцем криптовалюты.

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