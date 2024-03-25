Криптобиржа-"наследница" Binance закрылась для РФ: россиянам дали 1,5 месяца

Криптобиржа CommEX объявила о прекращении работы в России. Торговая площадка покидает рынок РФ вслед за крупнейшей в мире криптобиржей Binance, у которой она в 2023 году купила ее российский бизнес.

В своем Telegram-канале платформа заявила о постепенной приостановке операций с 25 марта 2024 года. В частности, с этой даты будет ограничена регистрация новых пользователей и прекращен перевод активов с Binance. Кроме того, пользователи не смогут оформить депозит в фиатной (то есть, национальной) валюте и криптовалютах.

В дальнейшем будут отключены и остальные функции торговой площадки, включая P2P, спотовую и фьючерсную торговлю. Окончательно CommEX прекратит работу 10 мая, когда прекратит работу сайт криптобиржи.

Активы пользователей, которые не будут выведены, после 10 мая будут облагаться платой за управление активами в размере 1% от их объема. "Рекомендуем оперативно закрыть позиции и вывести активы на сторонние кошельки", – резюмировали в CommEX.

Как известно, Binance ушла с российского рынка 27 сентября 2023 года. После этого российским пользователям ограничили доступ к криптокошелькам Binance, а с самой площадки удалили 15 торговых пар с рублем. Российскую валюту запретили использовать для торгов такими виртуальными активами, как Cardano, Ethereum, Litecoin, Solana.

Как уже сообщал OBOZ.UA, решение уйти из России было принято на фоне международного санкционного давления на Binance из-за войны в Украине. В связи с этим в 2023 году компанию покинула целая вереница топ-менеджеров в самых разных странах, а также ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао.

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