Китай раздаст криптовалюту на $700 тыс. всем желающим

Власти расположенного в китайской провинции Цзянсу города Чанчжоу решили распределить между местными жителями национальную криптовалюту – цифровой юань (e-CNY). Таким образом они в очередной раз пытаются способствовать массовому внедрению государственной криптовалюты.

Видео дня

Цифровую валюту центрального банка (CBDC) будут раздавать путем жеребьевки в виде так называемых "красных конвертов" - скидочных купонов. Размер выигрыша будет зависеть от суммы покупки на местном фестивале шопинга: 30 e-CNY ($4,3) за чек до 100 юаней e-CNY ($7) за покупки от 200 юаней ($28).

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении My Changzhou и установить кошелек для e-CNY. Потратить выигранные токены требуется до 10 августа.

Это уже второй раунд раздачи государственной криптовалюты в Чанчжоу – первый состоялся в июне. В целом до конца 2023 года местные власти планируют распределить между жителями криптоюаней общей стоимостью в $700 тыс.

Также с целью распространения е-юаня некоторые местные ТЦ, парки развлечений и супермаркеты уже начали принимать CBDC.

По словам главы Народного банка Китая Йи Гана, по состоянию на конец июня за все время с момента введения цифрового юаня (т.е. с января 2021 года), система обработала около 950 миллионов транзакций в e-CNY общей суммой в 1,8 трлн юаней.

Впрочем, говорить о массовом внедрении CBDC в Китае рано. По состоянию на конец июня, в обращении находилось 16,5 млрд. цифровых юаней (около $2,3 млрд) – это лишь 0,16% всей денежной массы Китая.

Власти Цзянсу обязали местные учебные заведения ввести как минимум один тип применения цифрового юаня. Это может быть не только плата за обучение или проживание, но и оплата продуктов в вендинговых машинах или регистрационных сборов за экзамены. В дальнейшем планируется разрешить выплату стипендий цифровыми юанями и зарплаты госслужащим.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае с 2021 года запрещены какие-либо операции с криптовалютой, в том числе транзакции и майнинг. Вместо этого местные власти пытаются как можно активнее внедрять цифровой юань – в 2022 году 90 млн e-CNY раздали общинам, пострадавшим от последствий коронавирусной пандемии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!