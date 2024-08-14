Как WBT изменил криптоиндустрию – вторая годовщина нативной криптовалюты украинского происхождения

14 августа WhiteBIT Coin (WBT) отмечает свой второй день рождения. Прекрасная возможность вспомнить об истории становления нативной криптовалюты одной из крупнейших криптобирж Европы украинского происхождения.

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История WBT

WhiteBIT Coin (WBT) – это внутренняя монета криптобиржи WhiteBIT, разработанная как полноценный инфраструктурный проект. Кроме того, WBT также выступает в качестве нативной монеты на сети Whitechain, что означает, что комиссии по транзакции в этой сети оплачиваются в WBT.

Владельцы WBT получают ряд преимуществ на платформе WhiteBIT, таких как повышенная реферальная комиссия, сниженные торговые комиссии, бонус к криптодепозиту, бесплатные снятия в сети ERC-20 и многое другое.

История создания WBT началась с видения Владимира Носова, основателя и CEO WhiteBIT, стремившегося создать токен, который станет не только цифровым активом, но и важной частью жизни каждого члена общества WhiteBIT.

Так был создан WhiteBIT Token, ставший важным элементом экосистемы криптобиржи. В общей сложности выпущено 400 000 000 WBT, половина из которых являются казначейскими токенами. Часть токенов на сумму 54 000 000 WBT была продана в рамках частной продажи, а остальные токены будут разблокированы в течение трех лет.

"Запуск собственного токена для нас – важнейший этап развития компании WhiteBIT. И для меня показательно не только то, что произошло, но и как именно это произошло. Мало кто может реализовать в первый день торгов все запланированное количество токенов всего за 15 минут. Нам удалось. Это говорит лишь об одном – все, что делает команда WhiteBIT, пользуется спросом среди пользователей. А мы работаем именно для них, поэтому постоянно расширяем и совершенствуем возможности наших сервисов", – прокомментировал Владимир Носов, основатель и CEO WhiteBIT.

Листинги на мировых криптобиржах

Сразу после запуска WBT привлек внимание ведущих мировых криптобирж. Листинг на таких платформах как MEXC, Bitfinex, Huobi и Gate стал следующим значимым этапом в развитии WBT. Это позволило тогда токену расширить свою аудиторию и приобрести большую популярность среди криптоинвесторов по всему миру.

Листинг на этих криптобиржах не только повысил узнаваемость WBT, но и укрепил позиции WhiteBIT как надежного партнера по криптоиндустрии.

Ретродроп

Одним из самых интересных событий в истории WBT стал ретродроп WhiteBIT, организованный в честь запуска собственного блокчейна платформы – Whitechain. Ретродроп стал возможностью для пользователей получить WBT в качестве вознаграждения за активное участие в тестировании нового блокчейна на его ранних стадиях.

WhiteBIT выделила значительное количество токенов WBT из фонда экосистемы для награждения пользователей, которые присоединились к тестированию и помогали оценить возможности Whitechain. Участие в ретродропе предполагало выполнение задач: например, пользователи участвовали в квестах, держали WBT в Holding, а также выполнять задачи, связанные с тестнетом.

Ретродроп позволил вовлечь в запуск не только разработчиков и специалистов, но также энтузиастов и пользователей, которые ежедневно пользуются продуктами криптобиржи. Таким образом, пользователи могли свободно исследовать блокчейн, внести свой вклад в его развитие, еще и получить за это вознаграждение.

Из токена в монету

Запуск мейннета Whitechain был важным шагом, позволившим укрепить позиции WBT на рынке и повысить его привлекательность для инвесторов. Токен криптобиржи официально превратился в нативную блокчейную монету, что значительно повысило его узнаваемость и роль в развитии платформы.

Рождение души или WB Soul

Создание WB Soul стало новаторской инициативой WhiteBIT. WB Soul – это уникальный подход к вознаграждению пользователей, предусматривающий получение WBT за содержание WBT в Holding, то есть собственной цифровой идентичности на платформе WhiteBIT.

SoulDrop дает каждому участнику чувство причастности к созданию и развитию платформы. Инициатива способствует созданию более сплоченного и активного сообщества, подчеркивая важность сотрудничества и взаимодействия между платформой и ее пользователями.

WBT: 2 года вместе!

В честь празднования второго дня рождения WBT, WhiteBIT запускает новую акцию, которая будет проходить с 14 по 19 августа 2024 года. Участники будут выполнять задания, за которые будут получать баллы. Задачи включают покупку WBT, создание WB Soul и перевод WBT в Holding.

Победители, которые выполнят все задания, получат специальный SBT + повышение VIP-уровня на 1 месяц, а также разделят призовой фонд до 300 WBT.

Более подробно об активности можно узнать в правилах на сайте WhiteBIT.

2 года результатов

За два года с момента создания WBT WhiteBIT добилась значительных успехов со своим нативным коином. Листинг на ведущих криптобиржах, ретродроп, WB Soul, использование собственного блокчейна – лишь часть из них.

Предстоит много новых возможностей и достижений, которые принесут еще больше пользы для пользователей платформы. Компания не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать радовать свое сообщество инновационными решениями. Дальше – больше.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.