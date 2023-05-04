Как устроен iGaming в Украине: рассказываем о технологиях, особенностях и перспективах вместе с экспертом COSMOLOT

Азартные онлайн игры (iGaming) за несколько лет полностью изменили индустрию. Когда-то популярные залы игровых автоматов окончательно потеряли свои позиции: любители азартных развлечений становятся клиентами онлайн-казино.

Легальные украинские операторы постоянно совершенствуют свои сервисы, внедряют практики крупнейших европейских платформ. Несмотря на полномасштабную войну, отрасль продолжает активно развиваться. Удобная платежная система, возможность в считанные минуты вывести средства, игры от лучших мировых провайдеров, прозрачность – все это стало доступным благодаря легализации азартных игр в Украине и современным IT-технологиям.

OBOZREVATEL пообщался с Дмитрием Дьяченко, руководителем операционного направления компании COSMOLOT , который рассказал об особенностях iGaming в Украине.

Как работает iGaming в Украине? Есть ли разница с мировым рынком?

Украинский iGaming ничем не отличается от мирового. У него есть все и даже больше. Самые популярные среди украинцев игры – от провайдеров из Лондона, с Мальты. А крупные игровые операторы, такие как COSMOLOT, получают украинскую лицензию, обеспечивают доступ к тысячам популярных игр, платят налоги и гарантируют безопасную игру.

"У нас уже есть в отрасли все то, что есть за границей, и даже больше", – рассказывает Дмитрий Дяченко. Азартные игры быстро развиваются. Они цифровизируются и трансформируются, как и вся мировая экономика. А в некоторых случаях – служат локомотивом такого роста.

IGaming ускорил развитие искусственного интеллекта, технологий дополненной и виртуальной реальности. Вместе с быстрым ростом окончательно сформировалась и культура онлайн-казино. Ответственная игра, прозрачные условия, мобильность и простота – без этого не может работать ни один легальный игровой оператор в Украине.

Украинец выбирает себе оператора, заходит на его сайт, проходит регистрацию (идентификацию/верификацию и подтверждение личных данных) и играет. Оператор обеспечивает, чтобы игроку было просто, безопасно и интересно. Но в саму игру вмешиваться не может. Только контролирует, чтобы игра была такой, как указано в технических характеристиках. Для этого используют данные статистики и постоянно общаются с игроками.

К примеру, у каждой игры есть показатель RTP (return to player). То есть, сколько денег из общего количества ставок возвращается обратно игроку. В среднем, если игрок делает на 100 грн ставку, он получает 96-97 грн выигрыша. Возможны случаи, когда игрок делает ставку в 100 грн и выигрывает 5 грн, а может сделать ставку в 100 грн и выиграть 25 тыс. грн. Однако обширные данные подтверждают показатель в 96-97%.

iGaming – современные и технологические развлечения, а выигрыш – приятный бонус

iGaming – развлечения, а не способ заработка. Игрок должен получить удовольствие от игры, и именно за это он платит. Возможность получить выигрыш в десятки и тысячи раз больше затраченных средств – приятный бонус. Но важно понимать, что онлайн-казино – это приятное времяпрепровождение, отдых или антистресс, а не способ быстрого заработка.

Лучше выбирать легальное: это безопасно для игрока и выгодно для Украины

Если оператор хочет работать в Украине – должен получить лицензию. Это гарантия того, что с таким оператором работать безопасно. Он отвечает всем требованиям, платит налоги в Украине, а еще оплачивает дорогостоящую лицензию. Играть с таким оператором – поддерживать украинскую экономику.

Естественно, есть операторы, которые предлагают свои услуги украинцам без украинской лицензии. Но эти операторы нарушают законодательство и нередко имеют российские корни.

Как выбрать оператора:

ознакомьтесь с репутацией оператора;

проверьте на сайте КРАИЛ, имеет ли ваш оператор украинскую лицензию;

если у оператора есть лицензия, но не украинская, учитывайте, что он может не отвечать требованиям украинского законодательства и платит налоги в бюджет другой страны.

Если у игрока есть предостережения, выведут ли его деньги, он должен искать онлайн-казино с хорошей репутацией и украинской лицензией, рассказывает Дмитрий Дяченко. С репутацией все ясно. Если есть украинская лицензия и оператор не выплатил выигрыш, вы можете обратиться в КРАИЛ и обязать онлайн-казино выплатить вам средства.

Ни один легальный оператор, который ценит свою репутацию, будь то COSMOLOT или кто-либо другой, не хочет создавать прецедент. Сколько бы вы ни выиграли: хоть 500 грн, хоть 1 000 000 грн, легальный оператор выполнит свои обязательства, потому что действует в рамках украинского законодательства.

"Мы платим всегда. Это обязательная часть бизнеса. И это не мы такие молодцы, так поступают и другие операторы. Это требование украинского законодательства, которого мы придерживаемся как ответственный бизнес", – добавляет Дмитрий Дяченко.

Несмотря на полномасштабную войну, игральная сфера не стоит на месте . Технологии развиваются, украинцы с помощью локальных операторов получают возможность использовать последние достижения iGaming, а украинский бюджет наполняется благодаря налогам и сборам от украинских операторов.