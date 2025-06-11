Как создать кошелек для криптовалюты

Криптокошелек – это платформа для хранения, отправки и получения криптовалюты, которая работает на основе криптографических ключей. В отличие от обычных банков, в криптокошельках, на самом деле, ничего не хранится. Вместо этого он шифрует пароли в открытые и закрытые ключи, которые предоставляют доступ к вашим цифровым активам. Публичный ключ идентифицирует учетную запись в сети, а приватный ключ – это важный, конфиденциальный элемент, который гарантирует, что только вы сможете осуществлять операции с цифровыми активами.

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Существует несколько способов как и где создать криптокошелек. У одного пользователя может быть любое количество адресов и кошельков. Ваш выбор будет зависеть от назначения – длительное хранение активов, среднесрочные инвестиции или, может, активная торговля; типа цифровой валюты и личных предпочтений. Как правило, криптокошельки бывают "холодные" или "горячие".

Холодный криптовалютный кошелек является более безопасным способом для хранения ключей. В отличие от горячих кошельков, подключенных к интернету, холодные кошельки хранят ваш приватный и публичный ключ в автономном режиме. Эти ключи хранятся либо на физическом устройстве – аппаратном кошельке (например, Ledger или Trezor), который выглядит как USB-накопитель, либо на клочке бумаги.

Благодаря тому, что холодные кошельки подписывают транзакции в автономной среде, они более устойчивы к взлому и другим кибератакам. Однако они могут быть менее удобными, поскольку для осуществления транзакций их необходимо каждый раз подключать к устройству через USB или с помощью Bluetooth. Как правило, транзакции с использованием холодного кошелька занимают больше времени, чем с горячим кошельком.

Начинающему пользователю будет достаточно завести горячий, или программный кошелек. Их можно использовать практически на любой платформе и устройстве. Это кошелек, который позволяет пользователям быстро и легко хранить, отправлять и получать криптовалюту. Эти кошельки подключены к интернету, что делает их доступными из любого места и в любое время.

Компьютерные кошельки – это программы, установленные на компьютере, а мобильные кошельки – это приложения, которые можно скачать на телефон. Вебкошельки размещаются в интернете, и к ним можно получить доступ через браузер. Один из самых популярных горячих криптокошельков для Ethereum и EVM-совместимых сетей – это MetaMask и MyEtherWallet, а для Bitcoin часто используют криптокошелек – Electrum. Кроме того, есть также и мультивалютные кошельки, которые поддерживают множество блокчейнов одновременно, например Exodus, Blockchain.com или Trust Wallet.

Хотя горячие кошельки удобны, они также считаются менее безопасными, чем офлайн-кошельки. Частные ключи, предоставляющие доступ к криптовалюте в горячем кошельке, хранятся онлайн, что делает их потенциально доступными для хакеров.

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