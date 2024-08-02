Как не стать жертвой онлайн-мошенников: полезные советы для украинцев

Украинцы все чаще сталкиваются со случаями провокаций, а также телефонного и онлайн-мошенничества, направленных на пользователей легальных iGaming-платформ.

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В связи с этим, компания FAVBET напоминает, что все коммуникации с клиентами происходят в рамках действующего законодательства Украины и исключительно с помощью официальных каналов связи.

Заботясь о безопасности и благополучии пользователей, в FAVBET также создали памятку с основными правилами по защите денег и личных данных от махинаций.

Вот несколько важных советов от FAVBET, которые помогут избежать мошенничества:

Никогда не доверяйте незнакомцам, обещающим большой выигрыш. Сотрудники FAVBET никогда не предоставляют прогнозов на результаты спортивных матчей и не связываются с клиентами через личные аккаунты в мессенджерах. Проверяйте информацию. Если кто-то называется представителем FAVBET и просит вас совершить финансовую операцию или предоставить личные данные, убедитесь, что это действительно официальный канал связи. Официальные каналы коммуникации. Все коммуникации FAVBET проходят через официальные каналы и исключительно в рамках действующего законодательства. Представители компании никогда не просят предоставить конфиденциальные данные или пароли через телефонные звонки или мессенджеры. Обращайтесь в службу поддержки. В случае подозрительных ситуаций или если вы стали свидетелями мошенничества, обращайтесь в службу поддержки FAVBET по телефону 0 (800) 213 283, через телеграм-бот, электронную почту или онлайн-чат на сайте favbet.ua или в официальных приложениях под Android или iOS.

Как действуют мошенники?

Пишут в мессенджеры и представляются партнером FAVBET, работающим с компанией по контракту.

Предлагают заработать и обещают продать стопроцентно выигрышный прогноз от якобы сотрудника компании.

После того, как клиент пополняет счет мошенников, они исчезают с деньгами. В некоторых случаях сообщают о выигрыше в десятки тысяч гривен и просят оплатить несколько тысяч налога.

Другие возможные варианты мошенничества: приглашение к участию в акциях с неофициальных аккаунтов с похожим названием, просьба подтвердить транзакцию, кликнув по ссылке, и другие.

Если вы столкнулись с попытками мошенничества или получили сообщение, которое вызывает сомнения, пожалуйста, сообщите об этом через службу поддержки на сайте FAVBET.

Официальные каналы связи с FAVBET

Горячая линия : 0 (800) 213 283 (бесплатно для Украины)

: 0 (800) 213 283 (бесплатно для Украины) Онлайн-чат на сайте : favbet.ua

: favbet.ua Официальные каналы в мессенджерах : Telegram

: Telegram Электронная почта: [email protected]

"Безопасность — безусловный приоритет для FAVBET. И в этом вопросе мы воспринимаем клиентов не просто как пользователей, а как партнеров, ведь именно их сообщения позволяют нам вовремя идентифицировать и предотвращать угрозы. Эта работа ведется ежедневно, и мы благодарны клиентам, которые регулярно сообщают нам о любых подозрительных явлениях или схемах", — говорят в FAVBET.

FAVBET — одна из крупнейших iGaming-компаний Украины, которая ведет свою деятельность в соответствии с действующими лицензиями КРАИЛ и постоянно работает над совершенствованием украинского игорного рынка с точки зрения благополучия игроков.

С 2023 года компания является главным меценатом проекта по внедрению в Украине комплексной системы по предотвращению игровой зависимости, в рамках которого уже открыто "Пространство жизни" — первый специализированный центр помощи людям с риском игровой зависимости, их семьям и близким.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.