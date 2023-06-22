Как автоматически закрыть "ФОП" через Дію: пошаговая инструкция

Украинцев освободили от необходимости заполнять любые бумаги для закрытия физлица-предпринимателя ("ФОП"). Благодаря плодотворной работе Министерства цифровой трансформации теперь это можно сделать автоматически на портале Дія.

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Получить услугу можно в четыре шага, после чего вся необходимая информация автоматически поступит в Единый государственный реестр и налоговую по месту регистрации "ФОП":

Зайти в кабинет гражданина на портале Дія (или создать новый); Открыть "Автоматическое закрытие ФОП"; Нажать "Подать заявление"; Проверить правильность подтянувшейся информации, и в случае, если все верно, подписать заявление электронной подписью "ФОП" или физического лица.

Заполнять вручную ничего не нужно. Статус заявления можно будет проверить в кабинете гражданина в разделе "Услуги" – "Заказанные услуги". Когда "ФОП" будет закрыт, соответствующее уведомление поступит на указанную электронную почту – это произойдет, когда вы будете исключены из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС.

После закрытия "ФОП" придется выполнить еще несколько шагов.

Предоставление налоговой отчетности

Предпринимателям, работавшим по упрощенной системе налогообложения, необходимо предоставить декларацию плательщика единого налога за месяц и квартал, в котором был закрыт "ФОП". На это отводится 40 дней с момента окончания квартала.

Тем, кто работал по общей системе налогообложения, придется подать ликвидационную отчетность об имущественном положении и доходах, полученных с начала года до дня закрытия "ФОП". Это можно сделать онлайн в Кабинете налогоплательщика в течение 30 дней после закрытия "ФОП".

Уплата налогов

"ФОПы", работавшие по упрощенной системе налогообложения, должны уплатить единый налог за месяц (I, II группы) или за квартал (III группа), в котором был закрыт "ФОП".

Предприниматели, работавшие по общей системе, должны уплатить налог на доходы физических лиц и сбор. На это дается 10 дней после подачи отчетности.

Также необходимо уплатить Единый социальный взнос за месяц, в котором был закрыт "ФОП".

Закрытие банковского счета предпринимателя

Закрыть счет можно в отделении банка, в котором он был открыт.

Аннулирование лицензии

Это делается при необходимости только теми предпринимателями, оказание услуг которых должно быть лицензированным. Для этого нужно обратиться в орган, выдавший лицензию.

Также OBOZREVATEL сообщал, что с 1 августа в Украине планируется отменить налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Также с этой даты планируют возобновить проверки "ФОПов".

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