К биткоину возвращается популярность: курс криптовалюты преодолел важную отметку

Курс биткоина поднялся выше $62 тыс., несмотря на предыдущее снижение, которое беспокоило инвесторов. Подъем начался 14 июля, а 15 июля цена актива достигла отметки в $62 968. Другие криптоактивы тоже пошли вверх, но на возвращение интереса инвесторов к биткоину указывают сразу несколько индексов.

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Как отмечают в Incrypted, основной скачок цены биткоина пришелся на ночь с 14-го на 15-е число (про киевскому времени). В первой половине дня курс достиг отметки в $62 968, прирост по суточному графику составил 3,17%:

Цена растет не только на биткоин. По данным CryptoRank, в течение 24 часов подорожали все активы из топ-10 по капитализации.

Большинство из них также находятся в "зеленой" зоне. Наиболее заметный рост, кроме "битка", показали популярные у инвесторов эфир (Ethereum, ETH), солана (Solana, SOL), а также Lido Staked Ether (stETH) и Dogecoin (DOGE).

Кроме того, увеличивается показатель доминирования биткоина (соотношение его капитализации и общей капитализации крипторынка). Показатель, по подсчетам TradingView, вырос на 0,6%, достигнув в моменте зоны в 55,16%.

Аналитики отмечают: на то, что рынок начал восстанавливаться, указывает также "индекс страха и жадности". За последние 24 часа показатель вырос на 19 пунктов, выйдя и из зоны страха. Это означает, что инвесторы снова готовы вкладываться в биткоин.

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