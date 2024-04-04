Инициатива Президента Украины UNITED24 поблагодарила Владимира Носова за поддержку Украины

Основатель криптобиржи с украинскими корнями WhiteBIT Владимир Носов получил благодарность от официальной фандрейзинговой платформы Украины UNITED24 с подписью Владимира Зеленского за поддержку Украины в это определяющее время.

Уникальная награда изготовлена из известняка, добытого в Осокоровском карьере, и песка Олешковской пустыни, которые являются двумя символами Херсонщины.

Владимир Носов и криптовалютная биржа WhiteBIT являются активными донаторами сборов UNITED24. В частности, в июне 2023 года после подрыва Каховской ГЭС Владимир Носов и криптовалютная биржа WhiteBIT поддержали гуманитарную миссию в Херсонской области и сделали один из крупнейших донатов – 10 млн грн на сбор UNITED24 для помощи спасателям.

"Я верю, что технологии должны служить людям. Что криптомир должен использовать силу инноваций для помощи. Что каждый ответственный бизнес с украинскими корнями должен быть включен в реальность. Потому, продолжаем!" – написал в своих соцсетях Носов.

В мае 2022 года инициатива президента Украины Владимира Зеленского подключила входящее в экосистему WhiteBIT криптовалютное решение Whitepay для обеспечения быстрого приема донатов в криптовалюте. В результате в первые месяцы полномасштабного вторжения удалось оперативно собрать сотни тысяч долларов со всего мира в поддержку Украины.

Благодарность от UNITED24 – не первая для WhiteBIT. Недавно CEO компании Владимир Носов получил благодарность от главы СБУ Василия Малюка "За значительный личный вклад в дело утверждения и укрепления государственной безопасности Украины". Также Носов был награжден медалью "За оборону Харькова", благодарностью руководителя ГУР Кирилла Буданова "За содействие и сотрудничество в оказании помощи Украинской армии" и отличием "За содействие войску" от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Согласно открытым данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Носов и криптобиржа WhiteBIT передали в помощь украинцам и ВСУ более 415 млн грн собственных средств, десятки военных авто, а также десятки тысяч продуктовых наборов.

Владимир Носов – активный участник благотворительных аукционов. В мае 2022 года он выкупил хрустальный микрофон "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra за 900 тысяч долларов, а в ноябре 2022 года – Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, на котором ездил Фредди Меркьюри, за 250 тысяч фунтов. В декабре 2023 года на благотворительном аукционе от Forbes Ukraine Носов приобрел барабаны группы "Бумбокс" за 400 тысяч долларов. Денежные средства, полученные от аукционов, пошли на помощь Украине: потребности армии, создание современного центра реабилитации и протезирования Superhumans, закупку мощных беспилотников.