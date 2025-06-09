ICTC 2025 от WhiteBIT получил X-RAY Award как лучшая международная кампания года

International Crypto Trading Cup (ICTC 2025) - масштабное событие в мире криптовалют от WhiteBIT - стало лауреатом X-RAY 2025 Ukrainian Marketing Awards в номинации "Международная кампания года". X-RAY Awards - престижная ежегодная премия от авторитетного издания Marketing Media Review, которая отмечает самые эффективные, креативные и инновационные маркетинговые кампании, меняющие рынок и задающие новые тренды.

Видео дня

Трейдинговый турнир стал историческим моментом для всей индустрии, ведь впервые проходил в формате live-шоу, где топ-трейдеры соревновались вживую на сцене, а зрители по всему миру могли следить за каждым решением участников.

Новое шоу мирового уровня

Идея ICTC 2025 была амбициозной: вывести криптоторговлю на новый уровень, как соревновательную дисциплину, заслуживающую внимания зрителей наравне с традиционным киберспортом. WhiteBIT собрала восемь лучших трейдеров со всего мира: Нидерландов, Казахстана, Украины, Италии и ОАЭ - и устроила честное соревнование на сцене.

Все трейдеры были в одинаковых условиях, торгуя только на средства предоставленные WhiteBIT. В течение двух дней зрители следили за каждой из 269 сделок в прямом эфире: видели эмоции, торговые экраны, слышали объяснения торговых решений от самих трейдеров. Но уникальность события в том, что зрители могли не только наблюдать, но и торговать, как самостоятельно, так и в составе команд.

"Никаких украшений. Трейдинг в прямом эфире, полная прозрачность. Многие отказались, когда узнали, что мы не будем скрывать их убытки. Остались только смелые, именно они сделали шоу настоящим", - вспоминает Алексей Козенко, Директор по маркетингу WhiteBIT.

Этот формат стал школой для всех, кто хочет научиться профессиональному трейдингу. Как отметил технический аналитик и соведущий ICTC Марк Принчипато: "Впервые трейдеры показали все: эмоции, свои мониторы, логику принятия решений. Это уникальный опыт и для участников, и для зрителей."

Масштаб и вовлеченность

Действительно, чемпионат привлек внимание зрителей и участников со всего мира:

более 2700 индивидуальных участников

33 команды из более чем 30 стран

369 трейдеров в самом большом скваде (команде),

и охват более 50 миллионов в цифровых каналах - включая ретрансляции, выходы в медиа и инфлюенсеров, PPC, SMM и email.

WhiteBIT привлекла 11 международных медиапартнеров, в том числе Cryptopolitan, Crypto Insiders и Cryptonews. Вышло 642 публикации: интервью, обзоры, репортажи от присутствующих на турнире журналистов в реальном времени.

Победа украинца на мировой арене

Финал ICTC стал эмоциональным и непредсказуемым: победил украинец Макс Хамаха, который в начале турнира занимал последнее место, но его long-позиция в ETH принесла ему 7488,84 USDT rPNL - и вывела на первую строчку турнирной таблицы. Сразу после победы Макс поделился эмоциями:

"Это было невероятно. Торговать в прямом эфире на сцене, под давлением времени - совсем другое, чем дома. WhiteBIT запускает новый формат - и я уверен, что такие турниры станут массовыми."

Второе место занял Merlijn "The Trader" из Нидерландов, третье - украинец Евгений Лоза (EXCAVO). Имя Хамахи появилось на LED-табло во время футбольного чемпионата Эль Класико, матча между ФК Барселоной и ФК Реал Мадридом - впервые в истории победителя криптотурнира отметили на спортивном событии такого масштаба.

ICTC 2026 уже скоро!

WhiteBIT готовится поразить мир снова - еще масштабнее, ярче и увлекательнее! ICTC 2026 станет событием, где встретятся самые смелые трейдеры планеты, а криптотрейдинг выйдет за пределы привычного.

Как говорит Директор по маркетингу WhiteBIT Алексей: "Это наша новая традиция. Мы будем делать это каждый год - еще круче и смелее. ICTC 2026 уже открывает свои двери - присоединяйтесь!"

WhiteBIT - крупнейшая европейская криптобиржа по показателям трафика на сайт, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 820 торговых пар, 330+ активов и 9 государственных валют. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольным клубом "Барселона", Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT Group - массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.