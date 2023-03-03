Ход войны поменяют ударные дроны. Не обойдется и без украинских БПЛА, которые финансирует ответственный бизнес

Украинский бизнес ежедневно вносит свой вклад в экономику страны и Победу. Это отражается на возможностях наших военных, которые постоянно отчитываются об удачных операциях на фронте. С одной стороны, уплата налогов наполняет бюджет Украины и дает возможность снабжать армию оружием и припасами. С другой стороны, бизнес напрямую поставляет ВСУ необходимое снаряжение и технику, подтверждая свою веру в украинскую Победу.

Без поддержки ответственного бизнеса на фронте было бы гораздо меньше беспилотных летательных аппаратов, уже сформировавших мощный кулак малой авиации. Сегодня благодаря БПЛА работает разведка, наводится артиллерия и действуют штурмовые бригады. Но есть еще одна составляющая – уничтожение сил противника, с которым мастерски справляются украинские многоразовые ударные дроны Punisher. Именно их решил поддержать COSMOLOT.

В прошлом году компания стала первым коммерческим бренд-партнером UA Dynamics, производителем многоразовых ударных дронов украинского производства. А недавно Cosmolot отчитался о переводе четырех миллионов гривен на БПЛА и боеприпасы к ним. В COSMOLOT отмечают, что выбрали Punisher, потому что аналогов этим дронам в мире нет и за шесть лет беспилотники доказали, что они лучшие в своем классе.

"В первом классе, с максимальным взлетным весом в 7,5 кг этот дрон является самым быстрым, самым тихим, с достаточно обширным спектром применения и хорошим боевым радиусом в 45 км. Этот БПЛА может нести полезную нагрузку весом в 3 кг", – объясняет представитель команды разработчиков БПЛА Punisher Максим Субботин

Максим добавляет, что наши БПЛА могут уничтожать живую силу противника, бронированную технику, склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, станции радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и командные пункты. Однако для этого донатов простых украинцев недостаточно.

"Наша концепция – поставлять в армию дроны практически по себестоимости. Поэтому мы вынуждены искать партнеров и среди бизнеса, и среди частных лиц", – пояснил Максим Субботин.

Производство комплекса Punisher с одним самолетом стоит в среднем 50 тысяч долларов. ВСУ нуждаются в увеличении количества ударных единиц, чтобы малая авиация работала на победу.

Идея заключается в обеспечении дронами всех военных подразделений, ведь "птички" не только эффективны в уничтожении врага, они еще и предохраняют наших военных от прямого контакта с оккупантом. Чтобы эта стратегия развития малой авиации была успешной, в UA Dynamics готовы наращивать производство, ведь после того, как получили надежного партнера, знают – финансирование будет.

Это не единственный пример, как COSMOLOT работает над усилением фронта новейшими разработками. Ранее OBOZREVATEL писал о платформе современных изобретений и изделий военного времени Brave Inventors.