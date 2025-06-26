"Хартия" проведет благотворительный шоу-матч по Counter-Strike 2: как присоединиться

9 июля бригада "Хартия", киберспортивная компания Maincast и криптобиржа WhiteBIT проведут благотворительный шоу-матч по Counter-Strike 2 "Хартия: Defender Challenge". Основная цель стрима – собрать 1 300 000 гривен на закупку двух наземных роботизированных комплексов "Воля-Е" с эвакуационной капсулой, спасающих жизни.

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Зрителей ждет матч по Counter-Strike 2 в формате "Best of 3", розыгрыши за донаты и интерактивы с ведущими. Трансляция будет происходить на официальных платформах Maincast – на twitch-канале и YouTube-канале. В событии примут участие военные "Хартии" вместе с Александром Venya Венедчуком, Романом Casper Лепёхиным, Виталием v1lat Волочаем и другими друзьями бригады. Полный состав команд будет объявлен ближе к событию.

Генеральным партнёром шоу-матча стала криптобиржа WhiteBIT. Компания поддержала инициативу и подготовила различные активности и призы для зрителей и донаторов. Так, среди тех, кто поддержит сбор криптовалютой, будет разыгран скин – нож "Тигриный клык" от white.market – P2P-платформы для торговли скинами CS2, которая входит в экосистему WhiteBIT.

Каждый, кто зарегистрируется на WhiteBIT по реферальному коду "khartiia" и пройдет верификацию, получит шанс выиграть приглашение в студию во время стрима.

Смотрите шоу-матч "Хартия: Defender Challenge" на каналах Maincast:

twich – https://www.twitch.tv/cs2_maincast

YouTube – https://www.youtube.com/@CS2_Maincast

"Хартия" – одна из самых эффективных бригад НГУ, которая за три года прошла путь от добровольческого формирования до основы корпуса Национальной гвардии Украины. Подразделение одним из первых вышло на восточные границы при освобождении Харьковщины, было единственным добровольческим подразделением при обороне Бахмута, вело успешные боевые действия в Донецкой области, Купянско-Лиманском направлении и Серебрянском лесу. В прошлом году остановили новое вражеское наступление на Харьковщине и постепенно вытесняют оккупанта к границе, освободив более 200 га в 2025 году.

"Хартия" в YouTube | Instagram | Telegram | Facebook | TikTok | Messenger | X

Maincast – украинская киберспортивная компания №1 в Восточной Европе. Официальный бродкастер главных турниров по Counter-Strike, Dota 2 и Valorant. Компания владеет 90 % прав на трансляцию турниров на украинском языке.

WhiteBIT – крупнейшая европейская криптобиржа по показателям трафика, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 820 торговых пар, 330+ активов и 9 государственных валют. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами "Барселона" и "Ювентус", Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.