Хакеры наступают на мир криптовалют: топ-5 взломов 2023 года
В последние годы криптовалютная отрасль активно развивается – в индустрии появились сотни различных проектов. Минувший год не стал исключением, поэтому вливание больших инвестиций в направление виртуальных активов привлекло внимание и киберпреступников.
Эксперты по кибербезопасности подсчитали, что в 2023 году криптоиндустрия пережила сотни хакерских атак и случаев мошенничества. В результате этого крипторынок понес $1,8 млрд убытков.
На этом фоне OBOZ.UA собрал самые крупные криптокражи ушедшего года, а также рекомендации, которые помогут криптопроектам повысить свою безопасность, а их клиентам уберечь свои активы от злоумышленников.
Прибыль криптопреступников упала вдвое
Согласно данным аналитической платформы Immunefi, в 2023 году убытки криптоиндустрии в результате взломов и нечестных действий некоторых игроков сократились вдвое (на 54,2%) после 2022-го, когда было похищено $3,9 млрд.
Почти 95% всех потерь пришлось на хакерские атаки. В ушедшем году зафиксировали 219 таких случаев, которые спровоцировали совокупные убытки в размере $1,69 млрд.
В результате лишь двух крупнейших взломов было украдено 22% всех похищенных средств в 2023 году. Самыми "трудолюбивыми" исследователи называют хакеров из северокорейской группировки Lazarus – их "улов" в 2023 году составил $308,6 млн.
Также отмечается, что три четверти кибератак пришлось на децентрализованных проекты (DeFi). При этом $241,7 млн, или 13,4% из похищенных средств удалось вернуть.
Топ-5 крупнейших криптовзломов в 2023 году
Mixin Network
23 сентября провайдер облачных сервисов Mixin Network подвергся кибератаке, в результате которой с площадки вывели около $200 млн в цифровых активах. Неизвестные обчистили 10 тысяч крупнейших криптокошельков клиентов.
В результате разработчики протокола обратились к хакерам, предложив им вернуть похищенные средства за вознаграждение в размере 10% от совокупной стоимости украденных активов.
Euler Finance
В марте киберпреступники вывели с DeFi-протокола Euler Finance криптовалюту в эквиваленте $197 млн, что на тот момент стало крупнейшим таким инцидентом в году. Это обрушило стоимость нативного токена проекта Euler (EUL) на 46%.
Однако позже хакер вернул 90% похищенных средств, оставив себе остальное в качестве вознаграждения за обнаруженные уязвимости в системе кибербезопасности проекта.
Multichain
6 июля из кроссчейн-протокола Multichain было выведено криптовалюту на $126 млн. И хотя активы на сумму $65 млн удалось заморозить, команда проекта прекратила его деятельность. Но в ноябре протокол был перезапущен.
Существует мнение о причастности к краже главы проекта Чжао Цзюня, связь с которым была потеряна в мае. Криптоаналитический сервис Chainalysis сообщил без указания источника об аресте Цзюня в Китае.
Poloniex
10 ноября жертвой взлома стала криптобиржа Poloniex, которая потеряла $126 млн в цифровых активах. Платформа пообещала возместить потери всем пострадавшим клиентам.
Кроме того, глава биржи Джастин Сан заверил, что хакера идентифицировали, а часть активов, связанных с его адресами, заморозили. Взломщику предложили награду $10 млн за возврат украденной криптовалюты.
BonqDAO
В начале февраля от эксплойта (вредоносного фрагмента кода, который использует программные уязвимости в коде проекта) пострадал протокол BonqDAO. Злоумышленники вывели из пула проекта активы суммой стоимостью $120 млн, однако из-за их низкой ликвидности смогли конвертировать лишь малую часть из них.
Как защититься от хакеров: советы разработчикам
Внимание киберпреступников к криптоиндустрии вынуждает разработчиков подходить к мерам безопасности с максимальными вниманием и усердием. Чтобы минимизировать угрозу им следует:
- Заказать и пройти независимый аудит (а лучше два – у разных компаний). Например, компания по кибербезопасности Hacken присвоила одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT высокий рейтинг AAA. Кроме того, эксперты CER.live включили эту платформу в топ-3 самых безопасных.
- Провести ряд тестов: нагрузочный, а также на проникновение в тестовой и продакшн-среде (некоторые разработчики могут оставлять бекдоры – алгоритмы, позволяющие им входить в систему проекта в обход авторизации).
- Провести аудит облачной среды.
- Хранить активы в безопасных хранилищах. В частности, WhiteBIT хранит 96% цифровых активов на холодных кошельках (не подключенных к интернету).
Кроме того, различные площадки используют систему вознаграждений за уязвимости, обнаруженные в системе кибербезопасности проекта (баг-баунти). Размер наград при этом варьируется от проекта к проекту. Например, WhiteBIT заявляет о неограниченных вознаграждениях – чем серьезнее уязвимость, тем выше шанс получить повышенное вознаграждение.
Как защитить свои активы: советы пользователям
Кроме того, о защите своей криптовалюты следует подумать и непосредственным владельцам активов. Чтобы не стать легкой добычей для мошенников, им следует соблюдать правила кибербезопасности.
- Проверять url-адреса на фишинг (использование поддельных сайтов с целью завладеть авторизационными данными пользователей). На платформе WhiteBIT есть сервис, с помощью которого можно проверить официальные каналы проекта, а также услуга "Антифишинг", которая позволит обеспечить подлинность электронных писем от биржи.
- Соблюдать осторожность с телефонными звонками, письмами и сообщениями в мессенджерах от незнакомых номеров. Служба поддержки никогда не будет пытаться узнать логин и/или пароль пользователя.
- Проверять адрес кошелька получателя перед отправкой средств.
- Не загружать программы для удаленного доступа к устройству.
- Сообщать о мошенничестве или его попытках представителям платформы и правоохранителям.
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