Greentube (Novomatic) теперь официально в Украине

Летом 2021 года компания Greentube (Novomatic) объявила о начале партнерства с казино First Casino и официально представила свой игровой контент в Украине. Теперь в ассортименте клуба лучшие лицензионные разработки провайдера.

Для Greentube это первый опыт работы на территории Украины. Ее руководство считает, что после легализации игорного бизнеса в стране, она стала приоритетной территорией на территории Восточной Европы для развития онлайн казино. First Casino— это лицензионный бренд, предлагающий посетителям качественные услуги и гарантирующий честную игру. Поэтому сотрудничество c Novomatic обещает быть плодотворным.

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В то время как Новоматик является одним из крупнейших мировых вендоров с безупречной рецитацией, работающий только с лицензионными клубами, Ферст Казино — это сильный бренд премиум-класса с официальным разрешением на работу, предоставляющий качественные услуги и гарантирующий пользователям честный игровой процесс.

Менеджер по работе с клиентами Офер Бен Цви прокомментировал сделку: "Потенциал рынка виртуальных азартных игр в Украине растет и благодаря нашему партнерству в First Casino мы сможем расширить свое присутствие в стране. Я рад, что мы сотрудничаем с сильным партнером, для которого в приоритете ответственная игра".

Финдиректор Ферст Казино Майстренко Андрей отметил: "Новоматик — это один из самых популярных вендоров во всем мире с длительной историей и безупречной репутацией. Разработчики создают уникальные автоматы для онлайн клубов с оригинальной тематикой, свежими идеями и огромным выигрышным потенциалом. Сотрудничество с таким гигантом позволит нам предоставить игрокам из Украины доступ к лицензионным слотам этого бренда, а также еще больше укрепить нашу репутацию честного игорного заведения, для которого комфорт игроков является приоритетом".

В начале 2021 года началась легализация игорного бизнеса в Украине. Одно из первых онлайн казино, которое получило официальное разрешение на работу, стало First Casino. Веб-сервис может принимать ставки игроков в игровых автоматах, лайв-разделе, слотах с джек-потом. Для поклонников азартных игр — это знаковое событие, благодаря которому они получают массу преимуществ:

защита персональных данных;

возможности обратиться с жалобой на заведение в государственные органы;

честные выигрыши и своевременные выплаты;

только лицензионные слоты от лучших вендоров и отсутствие скриптовых аппаратов;

деятельность казино соответствует законодательству;

совершение финансовых транзакций в гривнах;

легализованная прибыль, с которой уплачен налог.

Проверить достоверность лицензии предлагается на официальном сайте КРАИЛ. Вся информация находится в открытом доступе.