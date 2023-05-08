Год несокрушимости: команда COSMOLOT о самых сложных вызовах 2022 года, которые сделали компанию сильнее

Полномасштабное вторжение, отключение света, воздушные тревоги и массированные обстрелы – реалии, в которых вся Украина живет с 24 февраля 2022 года. Удержавшимся на плаву бизнесам пришлось изменить стратегии и планы, чтобы остаться несокрушимыми. Одна из таких компаний – украинский гемблинг-оператор COSMOLOT.

О том, чем обернулись сверхсложные вызовы и какие планы строит бизнес в условиях войны, читайте в партнерском материале OBOZREVATEL.

Растислав Риго, Head of Brand COSMOLOT

В начале 2022 года мы являлись одной из трех компаний в top of mind. Общая маркетинговая стратегия была связана с технологичностью. Мы стремились донести до потребителей, что COSMOLOT – это онлайн-платформа, не имеющая никакого отношения к офлайн-заведениям, которые были популярны в стране до 2019 года.

Еще одной задачей стало максимальное приобщение к оффлайн ивентам. В послековидный 2021-й мы стали партнерами музыкального фестиваля Leopolis Jazz Fest, в 2022-м надеялись приобщиться и к другим событиям.

После 24 февраля мы занялись адаптацией существующих рекламных кампаний. Главным вопросом стала их уместность. Мы быстро адаптировались, решив в первую очередь заявить о позиции COSMOLOT и изменив развлекательный контент в соцсетях на информационно-познавательный. Выразить свою позицию и вернуть коммуникацию было сложным решением. Мы не сомневались в том, стоит ли это делать, однако не были уверены, что людям это сейчас нужно. Это было рискованно, но мы решились.

Первую рекламную кампанию, адаптированную к реалиям, мы начали прорабатывать в апреле, когда увидели, что игроки возвращаются к платформе. Тогда мы решили разделить коммуникацию на несколько этапов и дать ей название "Нація переможців". Мы не планируем сдаваться, это наша земля – и мы отвоюем ее. Эти общие настроения мы хотели передать. Было ясно, что ролики-манифесты и ролики-призывы не воспринимаются аудиторией, ведь их очень много в инфопространстве.

Как представители развлекательной сферы мы можем позволить себе что-то более рискованное, поэтому решили: будем называть вещи так, как себе не могут позволить почтовые или мобильные операторы.

Первый этап начался после деоккупации Киевской области. Именно освобождению была посвящена первая кампания – платформа "Палимо вату разом". Уже тогда было понятно, что украинцы стремятся к победе, а русофобные настроения в стране становятся все сильнее.

Следующим этапом стала кампания "Рашистам пекло". В это время уже освободили Харьковскую область, а под Херсоном разворачивались активные боевые действия. Мы подумали: казино обычно демонизируют. Почему бы не использовать это в коммуникации? Говорят, для нас есть отдельный котел в аду – мы отдаем его оккупантам.

После освобождения Херсона мы запустили кампанию "Перемагають сильні духом", к которой приобщили талантливую художницу по костюмам Лесю Патоку. Это была первая кампания, в которой мы обратились к украинской мифологии. Хотели показать, что даже мифические существа против нашествия россиян. Украинская земля создана для украинцев и нормальных иностранцев, а рашистов здесь ждет разве что болото. Осенью мы делали срез и узнали, что черт в Украине теперь ассоциируется именно с чертом COSMOLOT, а большинство респондентов благодаря этой кампании стали с большим интересом смотреть на мифологический мир Украины.

Кроме того, после 24 февраля мы начали очень активно следить за репутацией инфлюансеров, с которыми мы сотрудничаем. Если украинский блоггер, музыкант или актер молчал о войне, с 2014 года называл оккупацию наших городов "конфликтом на Донбассе" или даже в шутку высказывался в поддержку путина – мы отказывались от сотрудничества. Мы хотим, чтобы инфлюэнсеры понимали: за слова и поступки нужно отвечать, нельзя отмалчиваться в самый острый момент, а затем "переобуться".

Такая маркетинговая стратегия сработала. Мы гордимся тем, что COSMOLOT никогда не связывали и не свяжут с РФ. Большинство наших партнеров, сотрудников и клиентов остаются с нами благодаря смелой коммуникации, ведь если мы экспериментируем в рекламе, то и в работе этого не боимся.

Мы уверены, что в 2023 году нас ждет Победа, поэтому планируем строить всю коммуникацию на этом. Будем продолжать патриотическую кампанию "Українці – нація переможців" и призвать всех и каждого поддерживать наши ВСУ. Планируем и дальше показывать миру смелость быть украинцами и нашу культуру.

Дмитрий Дяченко, Руководитель операционного направления COSMOLOT

Главной задачей операционного направления на 2022 год было улучшение игрового опыта пользователей и расширение международных связей. Мы ждали появления новых партнеров и лицензиатов, работу с которыми закладывали в стратегию на 2022-й. С 24 февраля нашей главной задачей стало возвращение операционных процессов и довоенного уровня трафика.

В первые недели полномасштабной войны мы потеряли 80% трафика. Поэтому должны были понять, что и как делать дальше. Кроме того, столкнулись с тем, что клиенты начали массово выводить деньги. У нас был поток запросов и катастрофически не хватало рук, ведь не все сотрудники были на рабочих местах.

Здесь нам очень помогли те коллеги, которые, несмотря на начало вторжения, работали и утром, и поздно ночью. Для них это был способ бороться со стрессом и помогать компании. Именно благодаря таким людям удалось избежать хаоса. Конечно, сотрудники не работали полный рабочий день, потому что в тех условиях это было невозможно, но подключение на несколько часов очень помогло компании. Не было ни одного случая, в котором возврат средств занял больше суток.

К полноценной операционной работе мы вернулись уже в апреле. Нам пришлось полностью перестроить модель сотрудничества: отказаться от оставшихся на рынке России провайдеров, определиться с позиционированием компании на международных конференциях. Кто мы: украинцы, нуждающиеся в помощи, или компания, которая доказывает, что украинский гемблинг жив?

Актуальной оставалась и коммуникация с клиентами. С чего начать? Здесь нам помогли сами клиенты: сразу после освобождения Киевщины игроки вернулись сами. Конечно, на довоенный уровень мы вышли не сразу. Только в конце года нам удалось достичь нормальных показателей.

Сначала казалось, что 2022 год должен был нас сломать, но сделал сильнее и научил команду антикризисному менеджменту.

Что касается планов на 2023 год, мы делаем ставку на сотрудничество с украинскими провайдерами. Да, они меньше, чем наши предыдущие партнеры. Но не имеют ничего общего с РФ – и это для нас гораздо важнее. Кроме того, мы хотим поддержать именно украинских разработчиков игр. Видим в них надежных партнеров. Украинские компании очень открыты для сотрудничества не только в вопросах бизнеса, но и в сфере корпоративно-социальной ответственности.

Еще вместе с юридическим отделом COSMOLOT мы продолжим работать над тем, чтобы среди наших партнеров не было тех, кто пытается усидеть на двух стульях и остаться в нейтралитете.

Кроме сотрудничества с отечественными компаниями, мы отслеживаем опыт других стран и по возможности внедряем его на нашей платформе. Планируем увеличивать присутствие COSMOLOT на международных конференциях. Если международный рынок гемблинга не хочет идти к нам – мы придем к нему.

Юлия Лапко, HR-директор Cosmolot

В 2022 году мы планировали привлечь в команду еще больше талантов, делали фокус на операционном направлении и клиентской поддержке.

Хотели выйти на общество с большим проектом, который показал бы, что COSMOLOT – это не только о гемблинге, но и о социальной ответственности. Планировали улучшить опыт команды изнутри: ввести политику фидбеков и ротаций, наполнить жизнь большим количеством мероприятий и улучшить систему внутренних коммуникаций.

HR-департамент был, вероятно, наиболее подготовлен к худшим сценариям, ведь начали прорабатывать их еще в декабре 2021 года. Мы проводили много информационных встреч, учили команду различать ИПСО и достоверную информацию.

24 февраля мы первыми вошли в коммуникацию с командой и напомнили о шелтере для тех, кто будет выезжать из Киева. Квартира в Тернополе стала своеобразным перевалочным пунктом для работников и их семей. Следующим шагом была выплата каждому сотруднику, мы ведь понимали, что не все имели финансовые подушки.

Мы создали канал "Важливо" в Telegram. Обычно для рабочих коммуникаций мы используем Slack, но в условиях слабой связи он работал хуже. Со временем наши разработчики создали собственное приложение, где сотрудники могли отмечать свою геолокацию и сообщать о том, что им нужна помощь. Наш отдел постоянно следил за этой информацией, держал руку на пульсе и готов был отправиться на помощь.

Когда в апреле компания вернулась к полноценной операционной работе, мы столкнулись с новым вызовом – психологическая поддержка команды. Мы нашли четырех психологов, которые начали помогать команде пережить сложный этап.

Кстати, в августе потребность в психологической поддержке сошла на нет, но уже в октябре, с первыми блекаутами, к специалистам стало обращаться еще больше работников. Держать темп и работать в обычном режиме стало труднее. Еще одна волна актуальности психологической поддержки началась после 14 января – события в Днепре оказали большое влияние на всех.

Самым большим вызовом 2022 года стало сохранение команды. Наши люди теперь разбросаны по всему миру. Это крутые личности и профессионалы, которые пользовались спросом и на европейском рынке. Поэтому нам нужно было поднять условия для сотрудников на более высокий уровень, наладить постоянную коммуникацию в условиях ремоута и создать возможности для совместных активностей.

С 24 февраля у нас не было ни сокращений, ни уменьшений зарплат. Пришлось пожертвовать бюджетом на образование – его мы убрали полностью, но в 2023 году мы вернули возможность обучения за счет компании.

Сейчас достаточно актуален запрос на изучение английского, поэтому наши сотрудники могут посещать корпоративные занятия. А для тех, кто хочет улучшить свои знания украинского, тоже есть отдельный курс.

Набор в команду COSMOLOT всегда был сложным – мы выбираем людей не только по навыкам, но и по ценностям. Это сыграло в нашу пользу – даже релокейт не мог повлиять на атмосферу в коллективе. Мы и раньше были сплочены, а война сделала нас еще более человечными, эмпатическими.

Найм, кстати, мы не прекращали. Ни война, ни блекауты, ни ядерная угроза не помешали. COSMOLOT – украинская компания, поэтому мы заботимся о том, чтобы обеспечить рабочими местами именно украинцев.

На 2023 год также есть планы на случай любого сценария. Их объединяет то, что в каждом прописана Победа.

До полномасштабного вторжения COSMOLOT был среди лидеров на рынке украинского гемблинга – мы хотим и дальше держать эту высокую планку. Итак, планируем расширяться и искать профессионалов в сферах разработки, маркетинга, операционки.

Работать над брендом работодателя тоже не будем прекращать. В прошлом году мы провели много курсов и встреч, направленных на медицинскую помощь, психологическую поддержку. В этом году планируем добавить к ним события, которые утолят тягу команды к украинской культуре и истории.

Александр Лысый, CLO COSMOLOT

Юридический отдел COSMOLOT готовился к вторжению России, разрабатывал варианты действий, но в команде вплоть до 24 февраля все верили: самое ужасное не произойдет.

В 2021 году COSMOLOT стал первым онлайн-казино, получившим лицензию в Украине. В 2022 году мы планировали держать первенство в нише лицензированного гемблинга и быть флагманом ответственной игры. Разработали большой план, который должен поднять украинский гемблинг до европейских стандартов, и доказать людям, что онлайн-казино – это не заработок, а отдых. Что сама сфера гемблинга приносит пользу, ведь это большие налоги в государственный бюджет, новые рабочие места и развитие технологий.

Мы планировали донести до украинцев, что гемблинг от COSMOLOT – это об ответственности. Именно такая большая роль была возложена на юридический департамент. Но главной целью юристов COSMOLOT было начало тесного сотрудничества со страной и создание активностей, направленных на просветительскую работу. После полномасштабного вторжения вектор просвещения поменялся. Мы занялись информационной поддержкой коллег, начали активно разъяснять правила жизни в новых реалиях. Говорили о важности соблюдения комендантского часа, запрещении фото- и видеофиксации военной техники и мест прилетов.

Кроме того, наши специалисты доносили до международного сообщества: происходящее в Украине – не локальный конфликт, не "ситуация", а настоящая война, в которой Россия выступает агрессором. С теми партнерами, которые имели связи с РФ и называли войну "ситуацией", мы разорвали отношения. На первый план в этих обычно чисто экономических отношениях вышла экологичность компании, ведь украинский гемблинг не имеет права сотрудничать с теми, кто ведет бизнес в России или Беларуси.

На этом работа по сфере международных связей не закончилась. Мы призывали компании поддерживать Украину: публиковать в соцсетях посты о реальной ситуации в стране, распространять реквизиты проверенных фондов. Кстати, один из наших партнеров перечислил 100 тыс. фунтов на программу помощи украинским беженцам в Европе.

С 24 февраля к проверке экономической безопасности добавилась и проверка на сознание партнеров. Если честно, к нам до сих пор иногда стучатся компании, в которых работают россияне, или те, которые после мобилизации в России осуществили релокейт в другие страны. С ними мы тоже не сотрудничаем.

Казалось бы, ответственный подход должен был сыграть не в нашу пользу, ведь с отказом от неэкологичных провайдеров мы потеряли часть привлекательности для пользователей. Но нет. Мы начали сотрудничество с украинскими компаниями, наше портфолио продолжает пополняться. В планах –открытие новых гео, ведь международные компании могут не просто расширить возможности пользователей COSMOLOT, но и положительно повлиять на экономику всей страны: это новые рабочие места для ИТ-сообщества, расширение возможностей.

Одной из задач на 2022 год была борьба с нелегальными онлайн-казино, обычно имеющими российское происхождение. После 24 февраля нелегалы начали активнее выходить на украинский рынок, ведь наши бизнесы были заняты эвакуацией сотрудников. Юристы COSMOLOT первыми заговорили о том, что у нелегалов в большинстве случаев есть российские корни и, играя на таких платформах, украинцы финансово поддерживают врага. Борьбу с этими компаниями мы продолжаем сейчас, но уже не столь интенсивно.

К операционным процессам мы начали возвращаться в апреле, понимая, что от этого будет зависеть наша возможность платить налоги. А уже в июне мы оплатили лицензию (23,4 млн грн). С этого времени и работаем, сочетая цели на 2022 год с реалиями войны.

В планы на 2023 год мы, конечно, внесли Победу. Но есть и другие задачи – продолжать развивать ответственный гемблинг, бороться с теневыми бизнесами и оставаться флагманом просветительской работы.

В январе Верховная Рада приняла закон 2876-IX о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Задача же юридического отдела COSMOLOT – поддержка законопроекта 2713-Д, совершенствующего налогообложение сферы азартных игр. Также надеемся, что в этом году нам удастся наладить коммуникацию с государством на уровне европейских стран. Со своей стороны, мы уже настраиваемся на сотрудничество с Минцифрой и готовимся присоединиться к профильным IT-сообществам.