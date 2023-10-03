Главный конкурент биткоина: роль Ethereum для мира криптовалют

Создание в 2009 году первой криптовалюты биткоин привело к революции в мире финансов. Но со временем даже у такой прорывной технологии появились конкуренты, особое место среди которых занимает Ethereum.

Среди прочего успех этого проекта связан со множеством токенов, которые могут создаваться на базе этой сети, что привело ко взлету рыночной капитализации нативной монеты этой сети Ether. Поэтому ее иногда даже называют конкурентом биткоина.

На этом фоне OBOZREVATEL поближе изучил, что же такое Ether, в чем особенность стандарта ERC-20 и как работает блокчейн Ethereum.

История Ethereum

"Отцом" блокчейна справедливо считается Виталик Бутерин, который в возрасте всего 19 лет в 2014 году опубликовал "белую книгу" (то есть, документ с концепцией и техническими характеристиками) Ethereum. Его сооснователями стали разработчики Гэвин Вуд, Чарльз Хоскинсон и Джозеф Любин.

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Сама сеть была запущена в 2015 году, а уже в начале 2016-го ее нативная монета Ether (ETH) стала второй по доминированию на рынке. Это значит, что по показателю рыночной капитализации она уступала лишь биткоину.

Ethereum изначально разрабатывался как альтернатива Bitcoin для размещения децентрализованных приложений. Кроме того, в эту сеть заложили потенциал для масштабирования и обеспечили ее большей функциональностью за счет развертывания смарт-контрактов – программ, значительно расширяющих варианты использования сети и позволяющих создавать разнообразные токены, программировать децентрализованные приложения и конструировать целые платформы для DeFi.

Ether

Базовая криптовалюта сети Ether (ETH) используется для оплаты транзакционных комиссий – газа. Сетевые сборы измеряются в Gwei (0,000000001 ETH) и зависят от загруженности сети в данный момент – чем она выше, тем дороже обойдется обработка транзакции.

Кроме того, в "эфире" выплачивались награды майнерам в сети. А после перехода в 2022 году на более энергоэффективный и поэтому более экологичный алгоритм консенсуса Proof of Stake (PoS) теперь награду получают валидаторы сети Ethereum.

Благодаря своей популярности ETH стал и распространенным инвестиционным инструментом, который продается практически на всех торговых площадках. В частности, купить его можно на одной из крупнейших централизованных европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT. Простейший способ это сделать:

зарегистрироваться и пройти верификацию личности;

пополнить свой торговый баланс;

нажать "Обмен" во вкладке "Торговля";

среди доступных валют выбрать ETH, указать количество монет, необходимое для покупки;

подтвердить операцию, нажав соответствующую кнопку.

ERC-20

Благодаря своим инновационным решениями, блокчейн Ethereum стал "домом" для большинства популярных DeFi- и NFT-проектов. Одной из основных причин популярности этого блокчейна стало появление стандарта ERC-20.

Спустя пару лет после запуска сети разработчики разрешили выпускать на ее базе пользовательские токены, которые бы имели ценность сугубо в рамках определенного децентрализованного приложения (DApp). Но чтобы не допустить хаоса, команды таких проектов были обязаны придерживаться единого технического стандарта.

Решением стал ERC-20 – набор правил для смарт-контрактов, которые должны быть соблюдены при разработке нового пользовательского токена. Сама аббревиатура означает Ethereum Request for Comments – это протокол для предложений по улучшению сети Ethereum, а 20 – идентификатор, по которым различают предложения.

Такие токены могут свободно обмениваться друг на друга по устанавливаемому курсу, а хранятся они в криптокошельках, которые поддерживают стандарт ERC-20 (например, Metamask, Trust Wallet, Exodus и MyEtherWallet).

Токены ERC-20 широко используются в децентрализованных финансах (DeFi), а также как токены управления (governance token), которые используются для наделения пользователей правом влиять на развитие блокчейн-проекта. К таким активам относится много криптовалют с крупной рыночной капитализацией, например:

Tether (USDT) – $83,1 млрд;

Shiba Inu (SHIB) – $4,2 млрд;

Chainlink (LINK) – $4,1 млрд;

Axie Infinity (AXS) – $648.1 млн;

ApeCoin (APE) – $412,8 млн.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, после отказа от майнинга энергопотребление блокчейна Ethereum снизилось на 99,84%. Количества электроэнергии, которую удалось сэкономить только за первые 2,5 месяца после перехода на Proof of Stake хватило бы на покрытие потребностей такой страны как Австрия.

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