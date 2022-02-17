Главное бойцовское событие зимы – Mahatch в ТРЦ 'Терминал'

Лига кулачных боев Mahatch возвращается в 2022 и сразу громким событием – на этот раз поединки состоятся 19 февраля на большой арене в ТРЦ "Терминал" в Броварах. Начало бойцовского вечера в 17.00.

Зрителей ожидает более 20 принципиальных противостояний, но главным украшением станет мейн-кард, который также можно будет посмотреть в прямой трансляции на MEGOGO – начало в 21:00. В прямом эфире пройдет 8 поединков.

Олег Сеник – Петр Шукан

Нашумевший реванш старой школы! Бойцы, несмотря на свой возраст, могут дать прикурить половине молодого дивизиона организации Mahatch. Дебютный поединок ветеранов собрал много комментариев и запомнился выбитым зубом Петра, который он непринужденно спрятал в карман и продолжил рубиться.

Видео дня

Сделать ставку на зарубу

Артем Нечипуренко "Aggressor" – Юрий Матвеев "Alex"

Артём Aggressor провел свой пятый поединок на площадке Mahatch, а также подписал официальный контракт с организацией. Его оппонентом станет обладатель неординарной прически и обладатель феноменальной техники – Юрий "Alex". Мастер скорых контратак готов продемонстрировать большую скорость и выйти победителем из конкурентного поединка с Артемом, претендующим на чемпионское звание.

Сделать ставку на зарубу

Валерий Выгонский "Перво" – Данияр Исабеков

Валерий "Перво" — один из самых титулованных спортсменов, официально заключивших контракт с организацией. Заслуженный мастер спорта и пятикратный чемпион мира по кикбоксингу громко заявил о себе, полностью обыграв на своем пути двух титулованных спортсменов, Абубакара Сулейманова и Кожурина Владислава.

В своем последнем поединке "Перво" продемонстрировал уровень своего мастерства, одержав уверенную победу на классе, и заявил, что хотел бы подраться с топовым бойцом кулачных боев Владиславом Туйновым.

Исабеков Данияр — старейший казахстанский боец, который имеет особое пристрастие пройти тернистый путь к чемпионскому поясу лиги. Представитель города Алматы впервые дебютировал в шестом сезоне против Андрея Рудика. Не позволив своему сопернику сближаться и занимать центр ринга, Данияр не оставил никаких сомнений судьям и забрал свою первую заслуженную победу. Шестикратный чемпион Казахстана и призер чемпионата мира по тайскому боксу намерен поразить зрителей сенсационной победой.

Сделать ставку на зарубу

Андрей Мовчан – Андрей Оголь "Черный"

Андрей "Черный" - уверенный в себе молодой тяжеловес, который успел провести четыре поединка на площадке Mahatch и ни разу не проиграть. Публика кулачных боев запомнила "Черного" как мастера, умело использующего прием хоккейного клинча и стремительно направляющегося к титулу сильнейшего тяжеловеса лиги. Кандидат в мастера спорта по хортингу, трижды победитель чемпионата Украины по хортингу и серебряный призер чемпионата мира по хортингу считает, что ему по силам одержать сенсационную победу.

Молчан Андрей — профессиональный боксер, прошедший долгий путь к статусу финалиста погони гран-при в тяжелом весе. В прошлом сезоне Андрей прошел одно из самых сложных испытаний в его карьере, проведя поединок с королем нокаутов Гаджи "Автоматом". Андрей не раздумывая согласился выйти на коротком сообщении, чтобы спасти главный поединок вечера и получить драгоценный опыт.

Два молодых тяжелоатлета сойдутся в мешкокане, чтобы узнать, кто сможет получить главный приз погони гран-при и выйти из поединка в статусе неоспоримого чемпиона.

Сделать ставку на финал гран-при

Данило Гребенюк "Красавчик" – Владислав Кукарин "Скандинавский"

Пастушенко Владислав "Бесстрашный" выбывает из поединка за чемпионский пояс против Гребенюка Даниила "Красавчика". Владислав не раздумывая согласился выйти на замену, чтобы спасти титульный поединок и воспользоваться шансом получить чемпионский пояс! Скоростной и технический боец уверен, что сможет нокаутировать "Красавчика" и реабилитироваться перед публикой. Увидев в своей карьере бойцов высококлассного уровня, Владислав прошел долгий путь статуса главного претендента на чемпионский пояс.

Данило "Красавчик" провел шесть зрелищных поединков в лиге и сумел увидеть совершенно разные результаты событий. Настоящий хищник в мешкохне с удивительной антропометрией, составивший себе образ сильнейшего бойца своей весовой категории. Чемпион Украины по кикбоксингу уверен, что не смог полностью раскрыться в поединке против Дмитрия Булгакова, но не намерен повторять подобные ошибки. Фактурный боец хочет как можно быстрее закрыть поражение сенсационной победой в чемпионском противостоянии.

Сделать ставку на финал гран-при

Рафаиль Аббасов – Сергей Алписпаев

На прошедшем турнире Сергей одержал свою третью уверенную победу над Владиславом "Бычком", став обязательным претендентом на чемпионский пояс в полусреднем весе. С первых секунд боя бойцы начали проводить взаимные агрессивные атаки, открыв друг другу глубокие рассечения. Несмотря на пропущенные удары, Алписпаев проявил неимоверное упорство и шел только вперед, одержав победу единогласным решением судей.

Рафаиль – феноменальный казахстанский боец, в третий раз одержавший яркую победу техническим нокаутом над жемчужиной Mahatch, Коваленко Виталием. С первых секунд первого раунда бой стал богатым обоюдными разменами, в которых обоим бойцам удавалось доносить свои удары до цели. Однако физическое состояние Виталия, которое не успел восстановиться, стало ключевым фактором в их встрече. Рафаиль сумел перехватить инициативу, значительно перебивая своего соперника жесткими ударами. Рефери вынужден был остановить поединок – победа Рафаиля техническим нокаутом!

Сделать ставку на финал гран-при

Павел Павлов – Рустам Пашаев "Русио"

Паша Павлов – – звезда организации Mahatch, на пути которого были исключительно сильные соперники. Непобежденный боец, нанесший своим оппонентам более восьми нокдаунов, сумел заработать себе репутацию настоящего киллера в организации. Невероятно скоростной боец с горячим сердцем и профессиональными навыками прилично прибавил к своей технике и скорости. Пока Павлов полностью уверен, что именно он станет тем бойцом, который сможет поднять первый чемпионский пояс над головой.

Рустам "Русио" — обладатель чистого рекорда, идущий на серии боец из двух уверенных побед над максимально серьезными оппонентами. Крайний поединок против Абила "Доминатора" позволил ему заявить о себе как о главном претенденте на чемпионский пояс. С первого же раунда "Русио" отлично сокращал дистанцию и успешно проводил быстрые атаки по сопернику. Уже во втором отрезке поединка Рустам взял инициативу в свои руки и искусным ударом финишировал оппонента.

Сделать ставку на зарубу

Гаджи Наврузов "Автомат" – Замог Атакишиев

Автомат возвращается для проведения нового поединка, чтобы доказать, что по праву находится в статусе непобежденного короля нокаутов на голых кулаках. Все бои Наврузова проходят ярко и быстро, ведь каждый раз он буквально обыгрывает своих соперников на классе благодаря идеально отточенной технике. "Автомат", не знающий поражений, уверяет, что новый соперник не станет исключением в его карьере на голых кулаках.

Замуж – опытный азербайджанский профессиональный кикбоксер, имеющий большой боксерский бекграунд. Послужной список Атакишиева по кикбоксингу составляет 25 побед, из которых 10 побед нокаутом. Замуж с полным хладнокровием и бесстрашием согласился к новому вызову в своей профессиональной карьере. Опытный кикбоксер заявил, что будет первым бойцом, который отправит "Автомату" в нокаут и завоюет сенсационную победу на голых кулаках!

Сделать ставку на зарубу

Станьте частью истории и получить заряд адреналина от ярких и кровавых боев легко – покупай билет на Esport.in.ua и приходи в ТРЦ Терминал, чтобы поддержать своих любимцев. Заряд эмоций на весь вечер гарантировано – все будет Mahatch!