WhiteBIT стал официальным криптопартнером Женской сборной Украины по теннису и Фонда Элины Свитолиной

Одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, WhiteBIT, и лучшая теннисистка в истории Украины, бронзовый призер Олимпийских игр Элина Свитолина, объявляют о начале стратегического партнерства. Элина Свитолина присоединяется к бренду как глобальный амбассадор. Кроме того, WhiteBIT становится официальным криптопартнером Женской национальной сборной Украины по теннису и благотворительного фонда Svitolina Foundation. Эта синергия направлена на поддержку национального спорта и внедрение инноваций, помогающих Украине оставаться заметной на мировой арене.

От корта до криптовалют: формируя будущее

Сегодня каждый успех Украины в мире — это шаг к укреплению ее позиций. Миссия WhiteBIT в рамках этого сотрудничества — открыть новые возможности для украинского тенниса через инновации и криптовалюты. Партнерство двух лидеров базируется на профессионализме и стремлении доказать: атлеты и компании с украинскими корнями являются конкурентоспособными и прогрессивными. Логотип WhiteBIT украсит тренировочную и выходную форму национальной сборной, символизируя технологическую поддержку команды на каждом этапе подготовки.

Владимир Носов, основатель и СЕО WhiteBIT:

"Вместе мы сделаем мир блокчейна, цифровых валют и инноваций понятным и доступным для каждого украинца. Наше партнерство с Национальной женской сборной и Фондом Элины – это инвестиция в будущие победы и уверенность молодых талантов. Элина Свитолина в роли амбассадора бренда будет помогать нам популяризировать инновационные технологии и цифровую грамотность, делая мир блокчейна ближе к каждому украинцу. Мы объединяем спорт и технологии, чтобы создавать новые возможности для Украины даже в самые сложные времена".

Три столпа партнерства: спорт, технологии, благотворительность

Сотрудничество WhiteBIT с украинским теннисом разворачивается по трем ключевым векторам:

Поддержка национального спорта и Web3-интеграция WhiteBIT. В статусе официального криптопартнера Женской национальной сборной по теннису обеспечивает команду ресурсами для устойчивого развития. Кроме того, компания интегрирует собственную технологическую экспертизу и Web3-решения в болельщицкий опыт, создавая современные цифровые форматы взаимодействия со сборной для фанатов по всему миру.

Инновации и амбассадорство. Элина Свитолина в статусе глобального амбассадора будет способствовать массовому внедрению блокчейн-технологий и криптовалютных решений. Ее деятельность будет сосредоточена на повышении цифровой грамотности и расширении границ использования криптовалют в повседневной жизни и большом спорте.

Благотворительность и образование. Как официальный криптопартнер Svitolina Foundation, WhiteBIT масштабирует гуманитарные инициативы фонда. Сотрудничество предполагает реализацию программ поддержки талантливой молодежи и предоставление образовательных грантов для их профессионального и личностного роста.

Криптопомощь: прозрачность и скорость

Одним из практических шагов партнерства станет интеграция криптооплат для благотворительных взносов в пользу Svitolina Foundation. Благодаря технологическим решениям WhiteBIT, поддержка украинских гуманитарных проектов из любой точки мира станет мгновенной и максимально прозрачной.

Элина Свитолина:

"Я искренне рада нашему сотрудничеству и счастлива иметь рядом сильного и устойчивого партнера. Для меня это важная миссия – быть проводником в мире современных технологий и помогать делать их понятными и полезными для людей. Вместе с WhiteBIT мы сможем еще громче говорить о силе компаний с украинскими корнями, решений и достижений в мире, а также заложить надежный фундамент для развития спорта и возможностей будущих поколений".

Это партнерство закладывает фундамент для долгосрочной трансформации украинского тенниса, где спорт и современные цифровые технологии работают на общую цель.