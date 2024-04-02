Биткоин к концу 2024 года может вырасти до 88 тысяч долларов – СМИ

За последние полгода первая и главная криптовалюта Bitcoin подорожала более чем в два раза, обновив исторические максимумы 2021 года. Аналитики спрогнозировали такую динамику еще в январе, после того как регулятор SEC одобрил 11 заявок на биржевые спотовые ETF на Bitcoin.

Издание Euronews опубликовало прогнозы ведущих аналитиков, согласно которым цена на биткоин может дорасти до 88 000 USD уже к концу текущего года. Британская финтехкомпания Finder провела опрос среди представителей криптовалютных платформ и экспертов криптоиндустрии. Их прогнозы, составленные на основе фундаментальных факторов и технического анализа, оказались более чем оптимистичными.

Так, Майк Новограц, СЕО Galaxy Digital, уверен, что к концу года цена цифрового золота может возрасти до 100 000 USD. Что касается вероятной коррекции криптовалюты, Майк считает, что просадки ниже $50 000 уже не будет, разве что случится что-то слишком неординарное.

Аналитики финансового портала Traders Union прогнозируют скорее не фантастический взлет, а продолжающийся рост актива в ближайшие месяцы. Также, по мнению экспертов, к концу 2024 года цена биткоина достигнет $77 800.

Более осторожный, но тоже оптимистичный прогноз представили аналитики крупнейшей криптобиржи Binance. По их данным, к концу текущего года цена биткоина вырастет до $71 000 – $72 000, но не поднимется выше этого показателя.

Что может повлиять на активный рост биткоина в ближайшее время:

1. Активный интерес со стороны институциональных инвесторов

BlackRock – один из крупнейших в мире инвестиционных фондов стал также крупнейшим инвестором в биткоине. После утверждения заявки BlackRock на спотовый ETF в январе фонд купил более 225 000 ВТС.

Более 205 000 BTC, что в эквиваленте составляет примерно 15,06 миллиарда долларов США, купила компания MicroStrategy – один из самых известных разработчиков программного обеспечения.

2. Новый исторический максимум – новый психологический уровень для поклонников ВТС

Обвал биткоина в 2021 году породил между сторонниками первой криптовалюты страх, что, достигнув уровня 63-67 тыс., актив будет в больших объемах продаваться теми, кто закупился на пиковых значениях 2021 года, а еще теми, кто продает на сильных уровнях сопротивления.

Но сейчас ведущая криптовалюта уверенно побила очередной исторический рекорд. Аналитики констатируют значительный спад предложения Bitcoin на рынке. Иными словами, все, кто планировал продать BTC, уже сделали это. Вырисовывается следующая ситуация: спрос со стороны институционалов остается неизменным, но дефицит предложения растет, и это очевидный повод для дальнейшего роста цены на BTC.

3. Халвинг ожидается в апреле 2024 года

По состоянию на середину марта 2024 года сложность вычислений майнинга обновила исторический максимум. После последнего перерасчета этот показатель составил 5,79%. В результате халвинга доход майнеров станет вдвое меньше, майнинг, соответственно, станет вдвое менее выгодным, и предложение биткоина на рынке также уменьшится.

Впрочем, в начале марта индекс страха и алчности превысил 87%, и это один из его самых высоких показателей в истории. Это говорит о переоцененности биткоина и высоком уровне эйфории на рынке. Но подобную картину можно было видеть в 2017 и 2021 годах, после чего актив испытал резкий спад.

По прогнозам, с учетом динамики ценового роста Bitcoin в последние месяцы, возросшего интереса со стороны инвестиционных ETF-фондов, приближенного халвинга и умеренного оптимизма инвесторов, есть все основания рассчитывать на достижение цены в 80 тысяч до середины лета и 100 тысяч до конца года. Однако опыт 2017 и 2021 годов показывает, что за каждым эпизодом роста может наступить глубокий спад. Поэтому необходимо быть внимательным к возможным рискам.