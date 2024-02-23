Формируем сборную Украины по поддержке: покупай билеты за крипту от WhiteBIT на самый ожидаемый футбольный матч

Криптовалютная биржа WhiteBIT, являющаяся официальным партнером украинской сборной по футболу, поддержит команду на одном из важнейших матчей года. Уже стало известно о возможности покупки билетов на матч в польском Вроцлаве 26 марта за криптовалюту ранее официального старта продаж.

Для фанатов футбола весна 2024 года будет полна горячих эмоций, ведь уже 26 марта Национальная сборная Украины по футболу проведет один из самых ожидаемых матчей последних лет. Желто-синие выйдут на поле против победителя матча Израиль – Исландия, который состоится накануне.

Криптовалютная биржа WhiteBIT в очередной раз присоединяется к поддержке партнеров и обеспечивает продажу эксклюзивных билетов за криптовалюту за несколько дней до официального старта продаж. Более того, все, кто купит билеты за криптовалюту в период с 22 февраля по 15 марта 2024 года, автоматически примут участие в розыгрыше 20 VIP-билетов на матч во Вроцлаве и 20 футболок сборной Украины. Больше деталей розыгрыша.

Украинские поклонники уже успели оценить такой опыт покупки перед домашними матчами Украина-Мальта, Украина-Англия и Украина-Италия, ведь это хорошая возможность получить доступ на матч из любой точки мира раньше всех и предоставить украинской сборной теплую поддержку и домашнюю атмосферу. Приобрести билеты по криптовалюте на два дня раньше можно с помощью Whitepay — специального технического решения от WhiteBIT для приема цифровых платежей: https://bit.ly/3SNSFnB.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали " Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну " на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.

Whitepay — SaaS-компания, которая предоставляет решения по приему криптовалютных платежей для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы, платежные страницы, криптобанки и виджеты. Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов, а за переводы, осуществленные с аккаунта WhiteBIT, не взимается комиссия сети.