Фонд Сергея Притулы и lifecell начали принимать криптодонаты на сбор "Почуй своїх‎" благодаря партнерству с WhiteBIT

31 января 2024 к совместному фандрейзингу мобильного оператора lifecell и Благотворительного фонда Сергея Притулы присоединился криптопартнер WhiteBIT. Отныне присоединиться к совместному сбору "Почуй своїх" на связь Силам обороны Украины можно вкладом в криптовалюте, что стало возможным благодаря решению от Whitepay, входящего в экосистему WhiteBIT. Этот шаг позволяет привлечь более широкий круг доноров, позволяя присоединиться к сбору вне зависимости от географической локации и валюты пользования.

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Сбор "Почуй своїх" имеет целью собрать 14,2 миллиона гривен для закупки 100 комплектов радиосвязи для 100 подразделений Сил Обороны Украины. Каждый комплект включает автомобильную радиостанцию Motorola DM4400, портативную цифровую радиостанцию Motorola DP4800, а также пять портативных цифровых радиостанций Motorola DP4400.

Эта инициатива направлена на достижение высокой производительности военных, быстрого ответа на любые изменения в боевых условиях, а также для обеспечения скоординированного взаимодействия между подразделениями. В частности, радиосвязь незаменима в местах, где нет мобильного покрытия, а также для передачи оперативной информации и вызова медицинской эвакуации.

Свою лепту в обеспечение связи для защитников могут внести все неравнодушные, независимо от того, где они находятся и какой валютой пользуются. Благодаря компании Whitepay, специализирующейся на предоставлении криптоэквайринга для бизнеса и благотворительности, совершить донат в криптовалюте можно через главную страницу сбора, выбрав удобную сеть и отметив сумму.

В 2023 году на благотворительность с помощью решения от Whitepay было собрано более 500 000 USDT. Отметим, что криптовалюта USDT привязана к курсу доллара США в соотношении +/- 1:1, то есть 1 USDT = 1$. Пожертвования с использованием криптовалют становятся все более популярным способом фандрейзинга. В последние годы технологии блокчейна делают благотворительность возможной без лишних посредников и препятствий. Между тем конфиденциальность, скорость и низкие комиссии позволяют организациям эффективно реагировать на гуманитарные кризисы.

При содействии Whitepay, проект "Почуй своїх" расширяет возможности для международной поддержки и делает процесс помощи удобным для участников со всего мира. Благодаря вовлечению в сбор максимального количества людей как в Украине, так и за ее пределами, украинские военные скорее смогут получить необходимое оборудование для обеспечения эффективной связи, что является ключевым фактором в поддержании национальной безопасности и обороны.

Благотворительный фонд Сергея Притулы – один из крупнейших благотворительных фондов в Украине, помогающий военным и гражданским. С начала полномасштабной войны России против Украины фонд привлек более 6,3 млрд грн донатов для закупок милитарного направления, среди которых дроны, БПЛА, средства оптики, связи, тактической медицины, транспорт, 154 броневика, спутник для ГУР. С 24 февраля гуманитарную помощь от Фонда Притулы получили 182 общины, 80 медицинских учреждений, 28 учебных заведений и сотни тысяч украинцев в прифронтовых населенных пунктах и на деоккупированных территориях.

lifecell – украинский оператор электронных коммуникаций, предоставляющий услуги мобильной связи и передачи данных на основе скоростного интернета. Компания развивает инновационную экосистему электронной коммуникационной отрасли, реализуя проекты, направленные на развитие "умного города", "умного региона", улучшение безопасности граждан и развертывание сети IoT (интернета вещей).

Диджитал-оператор lifecell предлагает удобные и выгодные тарифы и услуги для умных устройств. В цифровое портфолио компании входят: многофункциональный мессенджер BiP, защищенное облачное хранилище lifebox, мобильный платежный сервис, приложения TV+, lifecell music и т.д.

По состоянию на конец третьего квартала 2023 года активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 9,1 млн пользователей. lifecell принадлежит Turkcell – крупнейшему турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг. Акции Turkcell котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и турецкой фондовой бирже Borsa Istanbul (BIST).

Whitepay – SaaS-компания, предоставляющая криптовалютные решения для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы и платежные страницы.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.