ЕС будет учиться у Украины: в Париже оценили функционал Дії

Команда Министерства цифровой трансформации Украины представила возможности применения приложения госуслуг Дія для разработки Европейского цифрового кошелька. Украинская программа стала претендентом на признание официальной реализацией такого мобильного приложения.

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Дію продемонстрировали участникам состоявшегося в Париже международного консорциума цифровой идентификации POTENTIAL. Им показали, как с помощью приложения открывать банковские счета, как создать и использовать квалифицированную электронную подпись и цифровые документы, сообщили в Минцифре.

Участники форума неоднократно отмечали в своих докладах и презентациях ощутимые успехи в диджитализации, которые Украина делает по пути в ЕС даже несмотря на полномасштабное российское вторжение. Особое отличие наше государство получило от французского министра цифровых технологий Жана-Ноэля Барро.

"Благодарю за высокую оценку украинского продукта. Круто, что именно технологические разработки приближают Украину к ЕС", – написал в своем Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) – это консорциум из 19 европейских стран, цель которого заключается в улучшении доступа граждан к надежным и безопасным средствам электронной идентификации и услугам. В частности, в разработке и внедрении европейского цифрового кошелька.

Этот мобильный продукт позволяет пользователям сохранять и пользоваться их идентификационными данными в электронной форме, а также делиться ими в собственной стране или за рубежом для получения различных видов услуг. В частности, речь идет о водительских правах и медицинских рецептах в телефоне, электронной подписи, а также возможности удобно и безопасно открыть банковский счет онлайн.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, украинцам в Дії доступно немало государственных услуг. Однако, по словам Михаила Федорова, скоро в приложении появятся 5 новых функций – нововведения коснутся автомобилистов и вкладчиков банков-банкротов и будут иметь "мощный антикоррупционный эффект и сэкономят кучу времени для граждан".

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