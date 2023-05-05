Экс-главу криптофонда, которому помог создатель Ethereum, судят за продажу гуманитарки

Благотворительный фонд Unchain Fund, собиравший криптовалюту для гуманитарной помощи пострадавшим в результате российской агрессии украинцам, попал в уголовное расследование. Правоохранители подозревают его руководство в причастности к созданию преступной схемы.

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Согласно данным, поданным в Дарницкий районный суд Киев, один из подозреваемых ввозил в Украину товары под видом гуманитарной помощи, которую продавал директору фонда.

Известно как минимум о двух инцидентах. В мае 2022 года подозреваемый ввез 1000 аптечек, получателем которых должен был стать Unchain Fund. Но в итоге аптечки были переданы не безвозмездно, а за деньги.

А в декабре подозреваемый продал два тепловизионных прицела за $20 тыс., а также 290 аптечек. Эти товары тоже были ввезены в качестве гуманитарной помощи.

Следователи подали ходатайство об аресте имущества менеджера фонда. Однако суд наложил арест только на два предприятия – ООО "Алмер" и ООО "Гектар Лизинг". 35% последнего принадлежат управляющему партнеру Unchain Fund Алексею Мерецкому, который до недавних пор был директором и бенефициаром и первой компании.

Издание dev.ua сообщает, что Мерецкий называет непричастными к торговле гуманитаркой и себя, и фонд. По его словам, дело было сфабриковано с целью вымогательства от него денег.

"Фонд притянут за уши. Все доказательства либо уже переданы органу следствия, либо будут привлечены адвокатами", – утверждает Мерецкий.

При этом он уверяет, что еще с сентября перестал принимать активное участие в жизни Unchain Fund, поскольку фонд достиг своих целей. Сейчас он проживает за границей и меняет налоговое резидентство, с чем и связан его выход из "Алмера".

Соучредитель фонда Олег Курченко утверждает, что из-за отсутствия финансирования в октябре перестал работать с фондом. По его словам, в фонде была запущена процедура аудита, а все закупки с фотоподтверждениями можно проверить в публичном отчете фонда. Но предоставленная им ссылка оказалась нерабочей.

За все время работы фонда ему удалось собрать помощи в эквиваленте $9,4 млн – преимущественно в Ethereum и Near. Среди жертвователей оказались и такие криптоинфлюенсеры как создатель Etherium Виталик Бутерин и кофаундер Near.Protocol Илья Полосухин. Средства выделялись на еду, медикаменты, горючее, средства связи и помощь украинцам с целью эвакуации из зоны боевых действий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об изъятии партии амуниции и медикаментов общей стоимостью 2 млн грн, которые ввезли по поддельным документам под видом гумпомощи. Все товары передали на нужды Вооруженных сил Украины.

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