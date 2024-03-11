Два рекорда в день: курс биткоина вошел в историю

Дважды побив исторический рекорд на прошлой неделе, биткоин снова устремился к новым высотам. В связи с этим курс первой криптовалюты впервые в истории достиг отметки в $72 тыс. за монету.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT днем 11 марта стоимость биткоина возобновила свой рост и за несколько часов выросла более чем на $5 тыс. В результате сперва BTC превысил отметку в $71 тыс., а потом в моменте достиг $72 222.

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