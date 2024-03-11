УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Два рекорда в день: курс биткоина вошел в историю

Станислав Кожемякин
Финтех
1 минута
2,4 т.
Биткоин опять рвет рынки – одна монета впервые подорожала до $72 тысяч

Дважды побив исторический рекорд на прошлой неделе, биткоин снова устремился к новым высотам. В связи с этим курс первой криптовалюты впервые в истории достиг отметки в $72 тыс. за монету.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT днем 11 марта стоимость биткоина возобновила свой рост и за несколько часов выросла более чем на $5 тыс. В результате сперва BTC превысил отметку в $71 тыс., а потом в моменте достиг $72 222. 

Материал обновляется...