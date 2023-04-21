Искусственный интеллект стал директором криптокомпании в США

В США признали мошенническими инвестиционными схемами перечень компаний, предлагающих услуги по торговле криптовалютой. Одна из таких фирм даже создала своего "гендиректора" при помощи искусственного интеллекта.

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Департамент финансовой защиты и инноваций штата Калифорния (DFPI) приостановил деятельность пяти компаний, которые заявляли об использовании ИИ для торговли криптоактивами. На деле у этих организаций обнаружили признаки финансовой пирамиды.

"Организации привлекали средства инвесторов, заявляя, что предлагают высокодоходные инвестиционные программы, которые приносят невероятную прибыль за счет использования ИИ для торговли криптоактивами. В рамках своих предложений они использовали многоуровневые маркетинговые схемы вознаграждения инвесторов за привлечение новых клиентов", – отметили в DFPI.

Отдельного внимания заслуживает Maxpread Technologies – автоматизированная арбитражная платформа на базе ИИ для торговли криптовалютой. Инвесторам предлагали не менее 0,6% дохода, но все инвестиции шли на погашения обязательств перед другими клиентами, что является признаком схемы Понци. Кроме того, оказалось, что видеообращения CEO компании Майкла Вейнса были созданы при помощи ИИ.

"Они пытались ввести инвесторов в заблуждение относительно личности генерального директора, используя фальшивый аватар, созданный искусственным интеллектом, запрограммированный на читку текста", – утверждает финрегулятор Калифорнии.

На YouTube-канале компании осталось семиминутное видео с Вейнсом – это лысый мужчина средних лет с седой бородой, говорящий монотонным голосом. Пресс-секретарь DFPI Элизабет Смит сообщила Forbes, что "Майкл Вейнс" был создан на ИИ-видеоплатформе Synthesia.io – она предлагает более 90 уже готовых аватаров, которые могут записать видео на любом из 120 доступных языков мира.

На фоне ажиотажа вокруг ИИ-технологий мошенники заманивали клиентов утверждая, что используют технологию для торговли криптоактивами.

"Инвесторов уверяли, что если они вложат средства, организации используют свои знания, навыки, опыт и искусственный интеллект для торговли криптоактивами для получения невероятной прибыли. Каждое утверждение было ложным", – заявили в департаменте.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ИИ-технологии могут внедрить и в украинскую таможню и банковскую сферу. Это возможно благодаря сотрудничеству с американским стартапом Clearview AI, продуктами которого уже пользуются 14 государственных органов.

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