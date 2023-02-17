Cosmolot перечислил более 100 млн грн в бюджет и на помощь армии

С начала полномасштабного вторжения украинская компания COSMOLOT выплатила в госбюджет Украины 80 млн грн налогов и сборов. Общая сумма благотворительной деятельности составила около 20 млн грн.

Вернуть бизнес на довоенные показатели пока невозможно. Но во время войны в COSMOLOT не сократили ни одного сотрудника, за год открыли новые рабочие места, обеспечили команду комфортными условиями труда.

Своевременную уплату налогов и лицензий компанией не остановила недавняя отмена льгот на упрощенное налогообложение для представителей азартных игр. Решение правительства о прекращении льготного периода заметно отразилось на легальных игроках рынка. Однако вектор благотворительности и далее остается главным у COSMOLOT. Оказание помощи компания осуществляет донатами в фонды "Повернись живим", UNITED24 а также прямой обработкой запросов с фронта.

Кроме того, по собственной инициативе COSMOLOT стал первым коммерческим брендом, поддержавшим украинских производителей ударного дрона Punisher.

В настоящее время в COSMOLOT набирает обороты собственный социальный проект – платформа Brave Inventors, объединяющая разработчиков, производителей военного времени и заинтересованные в финансировании стороны. Главная цель Brave Inventors – обеспечение фронта новейшими изделиями военного времени, которые позволят усилить обороноспособность страны и приблизят долгожданную Победу.

Благодаря своей активной благотворительной деятельности Cosmolot получил три знака отличия – золотую памятную награду 74-го разведывательного батальона, благодарности от Минобороны Украины и 72 ОМБР.