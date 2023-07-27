Cosmolot Airlines: 100 млн грн на крупнейший авиафлот ударных дронов

Украинская компания COSMOLOT передает 100 млн грн на самый крупный авиафлот ударных дронов. Cosmolot Airlines – это 50 модернизированных БПЛА Punisher с инновационной технологией, которая устойчива к РЭБ и позволяет уничтожать врага в глубоком тылу. 50 ударных БПЛА Punisher сможет обеспечить покрытие около 45 000 км кв.

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100 млн грн на усиление фронта современными ударными дронами COSMOLOT инвестирует из собственного бюджета, а не благодаря сбору донатов. Сосредоточение компании на финансировании инновационного оружия – мощная поддержка армии, вера в Победу, призыв к развитию отечественного военного производства и инвестиция в будущую технологическую мощь Украины.

Почему именно БПЛА? Победа Украины на поле боя проходит благодаря современным подходам и новейшим технологиям. В прошлом году европейские эксперты назвали войну в Украине "войной дронов", так что именно дроны смогут изменить ход войны в пользу Украины. А эффективность БПЛА Punisher подтверждена на практике.

Почему именно Punisher? БПЛА Punisher – первый украинский ударный дрон многоразового использования, разработанный командой украинских ветеранов. БПЛА Punisher – ударный дрон с наименьшей стоимостью выполнения миссии в мире, у которого нет конкурентов в своем классе.

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines оборудованы уникальной модификацией. Комплекс PUNISHER GEN III B COSMO позволяет:

выполнять задачи в сложных условиях активного подавления сигналов GPS и телеметрии;

увеличить количество задач одного дрона благодаря устойчивости к влиянию всех существующих вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым элементам связи, созданным украинскими инженерами специально для модификации COSMO;

планировать использование ударных дронов с эффективным применением тактики роя – групповой атаки цели;

эффективно уничтожать БК, командные пункты, склады и базы оснастки врага в глубоком тылу.

Донатим на ВСУ, поддерживаем украинских военных изобретателей и Гартуймо Перемогу совместными усилиями!