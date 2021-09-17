Челлендж от Cosmolot захватил Киев и тренды украинской ТикТок

Вместо каштанов на улицах Киева выросли лимонные деревья с невероятным урожаем. Фруктов настолько много, что их бесплатно раздают всем желающим. Так Cosmolot предлагает присоединиться к акции #cosmolotlemonchallenge и сорвать свой первый лимон.

Ссылка для просмотра видео на Youtube здесь.

Витаминный тренд захватил и социальные сети. Обычные пользователи и блогеры едят лимоны, танцуют под новый cosmo-хит и собирают десятки тысяч просмотров в TikTok.

Видео Иры Диденко и Дэнни Бриллиант.

Видео дня

Димон, Алена и Антон уже подхватили челлендж в новом сюрреалистическом ролике Cosmolot.

Посмотреть видео.

Присоединяйтесь к популярному челленджу в TikTok вместе с Cosmolot.