ChatGPT превзошел крупнейнеший инвестфонды: подробности эксперимента

Искусственный интеллект, на котором базируется чат-бот ChatGPT, проявил больше профессионализма в плане инвестирования, чем ведущие инвестфонды мира. В то время, как составленные профессионалами инвестпортфели дешевели, вариант от ИИ вырос.

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Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на исследование платформы Finder. Аналитики сайта попросили чат-бот создать гипотетический фонд из акций 38 компаний, основываясь на принципах, которым следуют специализированные фонды.

Спустя восемь недель с начала эксперимента стоимость инвестиционного портфеля от ChatGPT выросла на 4,9%. В то же время 10 самых популярных фондов (включая Fundsmith Equity, Vanguard, Fidelity и HSBC) в среднем потеряли 0,8%.

“Общественности не потребовалось много времени, чтобы найти творческие способы заставить ChatGPT помочь им в тех областях, где он технически не должен был этого делать. Совсем недолго осталось до того момента, пока большое количество людей попытается использовать его для получения финансовой выгоды", – считает исполнительный директор Finder Джон Остлер.

Его слова подтверждаются данными опроса, согласно которым 8% британцев уже обращались к чат-боту за финансовыми консультациями, и еще почти каждый пятый готов рассмотреть такую возможность.

Однако Остлер называет ChatGPT “рудиментарной" платформой, имея в виду то, что познания ИИ ограничены данными до сентября 2021 года. Поэтому восприятие мнения чат-бота в качестве финансовых рекомендаций вряд ли можно назвать хорошей идеей.

В то же время, еще в 2021 году было проведено исследование, которое показало, что половина британских инвесторов черпают рекомендации для инвестиций из соцсетей. Но глава Finder не называет хорошим вариантом ни это, ни обращение к ИИ.

“Более безопасным и рекомендуемым подходом будет самостоятельное изучение проверенных источников или обращение к квалифицированному консультанту. Но, возможно, так будет не всегда", – считает Джон Остлер.

На этом фоне он допустил, что ИИ может привести к революции в финансовой отрасли, но самим инвесторам еще слишком рано доверять искусственному интеллекту в вопросе их собственных финансов. Однако управляющим фондами пора начинать нервно оглядываться", – добавил аналитик.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, о похожей способности ChatGPT ранее сообщали в Федеральном резервном банке Ричмонда. В результате эксперимента эксперты пришли к выводу, что ИИ может прогнозировать решения ФРС по заявлениям представителей финрегулятора.

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