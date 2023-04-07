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Brave Inventors: помощь армии и развитие украинского изобретательства

Антонина Рабчук
HUB
2 минуты
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Brave Inventors: помощь армии и развитие украинского изобретательства

Платформа Brave Inventors создана компанией COSMOLOT для украинских изобретений военного назначения, способных изменить ход войны и существенно помочь армии на фронте.

Цель платформы – стать единой организованной точкой сбора для изобретателей военного времени, а также для тех, кто заинтересован в их приобретении или финансировании.

Изобретатели на платформе могут:

  • Разместить собственные изобретения военного времени;
  • Рассказать о разработках и прототипах;
  • Найти необходимое финансирование или ментора;
  • Получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами.

Платформа постоянно расширяет круг участников. Более 100 заявок от украинских изобретателей были поданы к рассмотрению и проходят модерацию. Более 25 разработок, которые ищут поддержки и финансирование, – уже на сайте Brave Inventors. Среди них – ударно-разведывательные комплексы БПЛА, системы накопления энергии, антидроновые ружья, внедорожник и многие другие украинские разработки.

Если вы хотите помочь ВСУ и поддержать изобретателей военного назначения, переходите на сайт Brave Inventors.

Brave Inventors намерен объединить все заинтересованные в построении сильной страны стороны. В частности это:

  • Опытные изобретатели оружия, противоударных комплексов, оборудования и другого военного инструментария;
  • Начинающие разработчики, имеющие прототипы изобретения и ищущие финансирование на изготовление и масштабирование;
  • Инвестиционные фонды и самостоятельные инвесторы, заинтересованные в инвестировании в военные технологии;
  • Волонтеры, которые находятся в постоянном поиске необходимого для армии оборудования и сотрудничают с международными и отечественными благотворительными фондами и организациями;
  • Бизнесы, компании и предприятия, занимающиеся социальной деятельностью и вкладывающие часть доходов в поддержку армии;
  • Граждане, заинтересованные во всесторонней помощи фронта и приближении Победы Украины.

Миссия Brave Inventors – внести свой вклад в победу Украины и ее светлое будущее. Привлечь внимание к украинским разработкам и стимулировать изобретательскую деятельность в Украине. Мы верим, что украинские изобретения военного времени будут признаны на мировом уровне и активно будут использоваться не только в нашей стране, но и в странах союзников.

Украинские защитники нуждаются в современных и эффективных изобретениях. Смелые создают будущее! Поддержим фронт вместе.

Если у вас есть собственное изобретение и ищете возможности для реализации, оставляйте заявку — BRAVE INVENTORS UA. Поддержать изобретателей донатом можно на платформе Brave Inventors.