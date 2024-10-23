Борьба с криптострахами от WhiteBIT: активность, превращающая страх в возможности

В современном мире криптовалюты приобретают все большую популярность, привлекая внимание как новичков, так и опытных инвесторов. Однако, несмотря на значительный потенциал для выгодных инвестиций, некоторые пользователи все еще сомневаются из-за определенных страхов и опасений. Ведь, несмотря на свои вызовы, криптоиндустрия предлагает многочисленные возможности для тех, кто вооружен знаниями и стратегиями. Вооружившись эффективными инструментами для работы на рынке и защиты от потенциальных монстров, пользователи могут с большей уверенностью ориентироваться в криптоиндустрии.

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Этот Гэлловин WhiteBIT предлагает вам заглянуть в глаза самым распространенным криптоугрозам, а также попытаться побороть их собственноручно, присоединившись к интерактивной борьбе с криптомонстрами от WhiteBIT по ссылке. Но прежде чем броситься в бой, изучите своих противников, узнайте как можно больше о главных страхах и рисках пользователей и, что самое главное, как их можно избежать и победить.

Шиткоины: Не все монеты блестят

В криптовалютном мире термин "шиткоин" используют для обозначения низкокачественных криптовалют, не имеющих реальной ценности или технической поддержки. Такие монеты могут казаться привлекательными из-за агрессивных маркетинговых кампаний или медийных трендов, но, как правило, они создаются без серьезной технологической основы. Шиткоины часто создаются для быстрого привлечения денег от инвесторов, покупающих активы на волне громкого хайпа.

Особенности шиткоинов: как их распознать?

Инновации – check: шиткоины обычно не предлагают ничего нового в технологическом плане. Это могут быть просто копии существующих монет или проекты, не имеющие реальной ценности и инновационности на рынке. Прозрачность команды – check: большинство таких проектов создаются неизвестными лицами, не предоставляющими никакой информации о своей компетентности или опыте в блокчейн-технологиях. Хайпомаркетинг – check: обычно шиткоины сопровождаются агрессивными рекламными кампаниями или медийным хайпом, обещающими мгновенные прибыли или быстрый и невероятный рост стоимости без смс и регистрации. Стратегия развития – check : криптовалютные проекты, имеющие четкую дорожную карту и стратегию развития, имеют больше шансов на успех. Обязательно прочтите whitepaper проекта, обращайте внимание на такие детали, как цели проекта, план внедрения технологий и потенциальные рынки.

Ликвидация и маржин-кол: танец на лезвии ножа в трейдинге

Ликвидация и маржин-колл являются основными рисками, связанными с торговлей на криптовалютном рынке с использованием заемных средств или кредитного плеча. Данные термины описывают процессы, когда биржа требует дополнительных средств для поддержки позиций ( маржин-колл ) и когда позиции трейдера автоматически закрываются из-за недостаточного покрытия ( ликвидация ).

Трей ответственно! Помни о рисках:

Высокая волатильность рынка. Цены криптовалют могут резко колебаться, и даже маленькое падение может привести к ликвидации вашей позиции. Психологическое давление. Постоянное наблюдение за ценами и риск потерь может привести к стрессу и импульсивным решениям. Автоматические ликвидации. Как только ваш баланс на бирже становится ниже порога для поддержки позиций, он вправе автоматически закрыть вашу позицию, что может привести к потере значительной части ваших инвестиций.

Фишинговые атаки: Не каждое письмо, это письмо из Хогвартса

Фишинговые атаки являются одним из наиболее распространенных типов мошенничества в криптообразовании. Цель фишинга – обман заставить пользователей раскрыть свои личные данные или частные ключи, получить доступ к криптогаманцам и похитить средства.

Как не попасть на крючок?

Проверка URL: Перед тем, как вводить свои данные на любом вебсайте, всегда проверяйте URL-адрес. Чаще всего фишинговые сайты имеют незначительные отличия в доменных именах, например, вместо привычного whitebit.com может быть whittebit.com или whitebit.co. Используйте 2FA : Двухфакторная аутентификация – это +100 для защиты вашего аккаунта. Даже если мошенники получат ваши пароли, они не смогут получить доступ к аккаунту без дополнительного кода, поступающего на ваш телефон или почту. Не открывайте подозрительные письма и сообщения: Получили неожиданное сообщение или письмо от "представителя бирж", призывающее перейти по ссылке или предоставить данные? Лучше проверьте свой аккаунт самостоятельно, а не доверяйте подобным сообщениям. Не вводите свои приватные ключи или seed-фразы на "левых" вебсайтах: Если вас просят предоставить эти данные, это на 99.9% попытка мошенничества. Регулярно обновляйте ПО: Злоумышленники могут использовать слабые места в устаревших версиях программного обеспечения. Регулярно обновляйте криптогаманец, антивирус и другие инструменты для защиты.

Криптозима: о чем предупреждал Нед Старк?

Криптозима – это термин, обозначающий периоды длительного спада на рынке криптовалют. В эти периоды цены на активы снижаются на десятки процентов, а объемы торгов значительно падают. Инвесторы часто теряют значительные суммы из-за спада рынка, и многие криптопроекты терпят банкротство из-за недостатка финансирования.

Криптозима – близко?

Долгосрочные инвестиции. Следует инвестировать только в проверенные объекты, обладающие сильной командой и технологиями, и сохраняя активы даже во время рыночных колебаний. История показывает, что рынок криптовалют носит циклический характер, и после криптозимы наступают периоды роста. Диверсификации портфеля. Данная стратегия предполагает распределение инвестиций между разными активами для снижения рисков. В контексте криптозимы это означает, что не стоит вкладывать все средства в один криптоактив, инвестируя в несколько проектов. Не поддавайтесь панике. Важно сохранять холодный разум и следовать своей инвестиционной стратегии. Спад – это естественная часть рыночных циклов, и те, кто способен удержать позиции, обычно получают выгоды при восстановлении рынка.

Криптовая вселенная полна как сокровищ, финансовых возможностей, так и загадок и страхов: мошенники, флешкраши, фишинговые демоны, пытающиеся сбить вас с пути. Они всегда бродят где-то рядом, готовы напасть на ваши активы, когда вы меньше всего этого ждете.

Но боится ли настоящий герой монстров? Нет. Он изучает их слабости, вооружается знаниями и стратегическими решениями, и когда криптозагрозы пытаются застать его врасплох, готов встретить их лицом к лицу. Монстры будут существовать всегда, но они не способны победить тех, кто готов к битве. А теперь у вас есть необходимые знания, сила и все возможные карты в рукаве, чтобы уверенно продолжить борьбу за Криптовселенную вместе с друзьями!

Что делать?

Зарегистрироваться на WhiteBIT и подтвердить личность (KYC), если этого еще не сделал;

Нажать кнопку " Принять участие " на странице Акции;

Сделать репост сообщения об Акции в Instagram или X ;

Выполнять задания на странице Акции быстрее других;

Заполнить Google-форму, в которой указать никнейм на WhiteBIT, никнейм в социальной сети, в которой совершил репост, и кошелек в сети Polygon.

Старт: 21 октября в 12:00 (UTC)

Финиш: 28 октября в 12:00 (UTC)

Объявление победителей: 31 октября

Победители: 200

Призовой фонд: 4000 USDT + 2500 USDTB + NFT Распределение призового фонда:

1-100 место – 20 USDT + 25 USDTB + тематический NFT;

101–200 место – 20 USDT + тематический NFT;

Все остальные участники – тематический NFT.

Больше о правилах и условиях участия в Акции Halloween Gamedrop: криптогерои vs. криптомонстры" читайте по ссылке.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520+ торговых пар, 270+ активов и 9 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейна в Украине и мире.