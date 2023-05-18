Больше никакого биткоина: одна из крупнейших стран мира запретила криптовалюту

Власти Пакистана, который входит в пятерку стран с самым большим населением на планете, решили запретить криптовалютные сервисы и услуги. В связи с этим все такие сайты будут в ближайшее время заблокированы.

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О соответствующем решении заявила на заседании парламентского комитета по финансам и доходам Айша Гаус-паша. Как сообщают местные СМИ, на этом фоне Государственный банк Пакистана и Министерство информационных технологий будут совместно работать над законом, запрещающим криптовалюты и действующие в стране сервисы.

Министр отметила, что криптосервисы никогда не будут легализованы в ее стране из-за требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая в октябре 2022 года исключила Пакистан из своего “серого" списка. Гаус-паша сослалась на то, что криптовалютные активы используются для финансирования терроризма.

Стоит отметить, что сама по себе FATF не налагает санкции на государства, которые не соблюдают ее требования и нормы. Но выводы организации могут повлиять на политику других стран и компаний.

Учитывая то, что экономика Пакистана находится в глубоком кризисе, комплементарные заключения FATF могут стать политическим аргументом страны в переговорах с Международным валютным фондом о предоставлении финансовой помощи.

Известно о достаточно высоком уровне принятия криптовалюты в Пакистане. Согласно данным местной Федерации торгово-промышленных палат по состоянию на 2021 год пакистанцы инвестировали в криптовалюту порядка $20 млрд. Криптоаналитическая платформа Triple A подсчитала, что активами такого рода владеют 4,1% граждан страны.

Вместе с тем в 2025 году пакистанские власти планируют запустить цифровую валюту центрального банка (CBDC). Для этого в стране активно принимаются все необходимые законодательные нормы.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, крупнейшей экономикой мира, запретившей любые операции с криптовалютными активами, остается Китай. Власти КНР еще в 2021 году ограничили как майнинг, так и торговые операции с криптой, но при этом активно развивают направление CBDC.

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