Больше не официальная валюта: почему ЦАР отказалась от биткоина

В апреле 2022 года Центральноафриканская Республика стала второй в мире и первой в Африке страной, признавшей биткоин законным платежным средством. Менее чем через год власти страны отменили это решение.

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Что повлияло на такое решение ЦАР? Не обошлось без совпадения различных факторов, а также внешнего давления, считают в издании Bitcoin Magazine.

Экономические препятствия

ЦАР является одной из беднейших государств мира. Ее главными вызовами являются политическая нестабильность, слабое инфраструктурное развитие и нехватка продовольствия.

По показателю Индекса человеческого развития в 2018 году Центральноафриканская республика заняла предпоследнее место – 79% из 4,7 млн ее жителей живут за чертой бедности. То есть более трех миллионов граждан остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Еще важнее то, что более 85% населения не имеют доступа к электричеству. Это (как и очень ограниченный доступ к интернету) не могло не сказаться на внедрении блокчейн-технологий. Ведь широкое распространение криптовалюты маловероятно в стране, только 10% населения которой имеют доступ к интернету.

Несмотря на то, что биткоин становится решением в тех странах мира, которые имеют ограниченный доступ к банковским услугам, цифровая валюта не может решить инфраструктурные проблемы той или иной страны. Именно поэтому отсутствие доступа к первостепенным благам (в первую очередь, электроэнергии и интернету) стало преградой для распространения и удобного применения биткоина в ЦАР.

Скептицизм и обеспокоенность международного сообщества

Западные аналитики и СМИ неоднократно заявляли, что Россия наращивает влияние в Африке, и конкретно в ЦАР. Поэтому внедрение криптовалюты на государственном уровне вызвало у международного сообщества опасения, что африканское государство попробует помочь режиму российского диктатора Владимира Путина обойти международные санкции.

О возможных проблемах предупредила и ООН. Авторы доклада Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) заявили, что в случае внедрения криптовалют развивающиеся страны (к ним относится и Центральноафриканская республика), могут столкнуться с высокими рисками и затратами, связанными с такими активами.

Но, очевидно, сильнее всего по энтузиазму сторонников внедрения криптовалют внутри самой страны ударили несбывшиеся обещания местных властей. Многие амбициозные проекты, включая строительство “биткоин-города", либо потерпели неудачу, либо даже не стартовали.

Тенденция сохраняется

Несмотря на неудачу в ЦАР, в других африканских странах наблюдается взлет популярности криптотехнологий. Например, достаточно высокий уровень внедрения отмечен в Нигерии и Южно-Африканской республике.

Такая тенденция объясняется высоким уровнем инфляции местных национальных валют, ростом количества технически подкованной молодежи и бизнесов, принимающих биткоин для оплаты. Благодаря этому миллионы людей покупают, продают и торгуют цифровыми активами.

В связи с этим африканский регион называют одним из самых перспективных и активно растущих центров внедрения биткоина в мире. А провал в ЦАР лишь подчеркивает важность развития криптосреды и сохранения добросовестных намерений для успешного внедрения криптовалюты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сальвадор тоже столкнулся с препятствиями после признания биткоина законным платежным средством. Криптовалюта не получила широкого распространения среди абсолютного большинства сальвадорцев.

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