Блокчейн-компания передала Украине 500 дронов-камикадзе

Украинская блокчейн-компания Everstake передала украинским военным 500 FPV-дронов "Пегас". Беспилотниками усилили украинскую Армию дронов.

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Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науке и технологиям – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Беспилотники распределили между 13 подразделениями Сил обороны Украины и часть из них уже использовали для уничтожения десятков вражеских объектов.

"FPV-дроны – конкурентное преимущество на поле боя. Они настигают и уничтожают почти любую цель. А самое главное – сохраняют жизнь наших воинов, которые видят все шаги россиян, находясь в укрытии", – пишет Федоров.

Он поблагодарил Everstake за мощную поддержку обороны Украины и всех, кто донатит через платформу UNITED24 и Действие. "Благодаря вам и поддержке ответственного бизнеса украинская Армия дронов продолжает расти", – отметил глава Минцифры.

Следует отметить, что после начала полномасштабного российского вторжения значительная часть блокчейн-индустрии объединилась вокруг помощи Украине. В частности, среди пожертвовавших криптовалюту Украины оказался и основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин, который перевел на гуманитарную помощь украинцам 1500 ETH.

Также поддержку оказывает одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT. В рамках меморандума из МИД CEO компании Владимир Носов передал ведомству семь комплектов специальных технических средств для экстренной помощи гражданам Украины, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях за рубежом.

Кроме того, криптопроцессинговая платформа Whitepay, как часть экосистемы биржи, стала партнером UNITED24 – инициативы Владимира Зеленского по сбору средств на военную и гуманитарную поддержку Украины. А наша биржа сделала донат в размере 10 млн. гривен в USDT.

Также WhiteBIT имеет партнерство с Действием в рамках безвозмездного курса по криптограмотности на портале Действия. Цифровое образование. Главная цель – научить украинцев грамотно использовать цифровые активы.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, FPV-дроны относятся к классу дронов-камикадзе. Ранее ВСУ неоднократно демонстрировали роковые для врага последствия его применения.

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