Блогер стал криптомиллионером за сутки благодаря Twitter

Американский криптоблогер и создатель NFT-маркетплейса Not Larva Labs Джереми Кахен разбогател на миллион долларов менее чем за сутки. Он получил альткоины Ethereum, просто опубликовав на своей странице в Twitter мем и свой ETH-адрес.

Твит появился в микроблоге известного в криптовалютном сообществе под псевдонимом PAULY блогера 30 мая. Он содержал кадры из фильма “Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971-го года с подписью You Get Nothing, то есть Кахен буквально предупредил подписчиков, что они ничего не получат взамен отправленной криптовалюты.

Вряд ли кто-то мог подумать, что подписчики действительно начнут скидывать “эфир" на указанный адрес. Но вскоре Кахен отчитался, что через семь минут ему уже перечислили 0,04 ETH стоимостью $76. А спустя 17 часов в кошельке насчитывалось уже 541 ETH, оценочная стоимость которых превышает $1 млн.

Однако некоторые подписчики PAULY усомнились в том, что криптовалюта была собрана исключительно благодаря честным донатам. Блогера заподозрили в отмывании “грязных" монет, поскольку один из кошельков, с которого ему отправили “эфир", зарегистрировали лишь за неделю до того, а средства на него были зачислены с криптоплощадки, которая не требует верификации личности.

Тем не менее, другие пользователи порадовались за блогера, который тем временем продолжает собирать донаты. По состоянию на 1 июня в его кошельке насчитывается уже 662 ETH.

Стоит отметить, что в апреле Кахен проиграл в суде суде по иску, поданном компанией Yuga Labs, создавшей NFT-коллекцию Bored Ape Yacht Club (BAYC). Его и художника Райдера Рипсса обвинили в создании фейков BAYC, которые относятся к одним из самых дорогих NFT. На этом фоне некоторые комментаторы допустили, что Кахен собирает ETH на погашение судебных издержек.

