Благотворительный аукцион по продаже хрустального микрофона Евровидения в пользу ВСУ: куда потратили $900 000

25 мая 2022 года Kalush Orchestra и Благотворительный фонд Сергея Притулы объявили об аукционе #StefaniaForUkraine, который длился 4 дня. В прямом эфире украинская криптобиржа WhiteBIT сделала крупнейшую ставку и приобрела за $900 000 трофей Евровидения 2022 года. Все средства были направлены на покупку беспилотного разведывательного комплекса PD-2, переданного ВСУ в начале 2023 года.

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Сегодня, 16 января 2024 года, ровно год как беспилотный комплекс украинского производства PD-2 из трех бортов, приобретенный за полученные почти 35 миллионов гривен, был передан в распоряжение 36-й отдельной бригады морской пехоты (36 ОБрМП). Подразделение применяет беспилотный комплекс для аэроразведки и мониторинга ситуации на поле боя, что позволяет сохранять жизнь наших защитников. И это еще один важный пример того, как объединенные усилия бизнеса и благотворительных фондов могут оказать значительное влияние на благосостояние и безопасность нашего населения.

"‎Участие в этом аукционе является частью нашей обязанности перед обществом. Мы рады, что смогли помочь ВСУ, обеспечив их необходимым оборудованием для защиты нашего государства и дальше искать новые способы поддержки нашей страны в это сложное время. Это не впервые и, конечно, не в последний раз, когда мы вкладываем усилия и ресурсы для помощи Украине", – отметил основатель и CEO WhiteBIT, Владимир Носов.

Напомним, что аукцион за хрустальный микрофон победителя Евровидения 2022 года проводился на платформе MetaHistory. Победную ставку в $900 000 (эквивалентно 500 ETH) сделала одна из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения, WhiteBIT, таким образом, установив два рекорда: наибольшая стоимость покупки NFT и самая высокая сумма пожертвования во время прямого эфира. Помимо микрофона, биржа также получила цифровое изображение (NFT) трофея.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.