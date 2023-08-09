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Бизнесу раздают по 180 тысяч гривен через Дію: как получить грант

Станислав Кожемякин
Финтех
2 минуты
1,0 т.
'ФОПы' и юрлица смогут получить помощь от государства для возобновления производства

Украинские предприниматели могут получить помощь от государства для возобновления собственного бизнеса. Заявление для получения минигранта можно подать на портале Дія.

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Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Объем денежной помощи составляет до 180 тысяч гривен.

"Запустили микрогранты для предпринимателей, пострадавших от российского вторжения вместе с программой EU4Business. За средства можно сделать ремонт, приобрести оборудование, выплатить зарплату, оплатить аренду и тому подобное", – отметил Федоров.

Цель грантовой программы EU4Business – помочь предпринимателям возобновить производство, а также сохранить экономический потенциал Украины и поставки критически важных товаров и услуг гражданским гражданам и ВСУ.

Подать заявку можно на портале Дія – это займет до 20 минут. Для этого необходимо отметить детали деятельности во время полномасштабной войны и указать направления, по которым будут расходоваться средства.

Заявку рассмотрит Фонд развития предпринимательства, а окончательное решение поступит в кабинет гражданина в Дії и на электронную почту. В Дії перечислили КВЭДы, имеющие право на получение гранта от EU4Business для микробизнеса – в общей сложности их более 100.

Всего запланировано три волны подачи заявок:

  • с 8 по 21 августа – для предприятий, зарегистрированных в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Киевской (кроме города Киев), Черниговской, Сумской, Луганской и Херсонской областях;
  • с 22 августа по 4 сентября – для предприятий, зарегистрированных в ранее временно оккупированных территориальных общинах Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Сумской областей и других областей, которые будут деоккупированы на момент подачи заявления;
  • с 5 по 18 сентября – для предприятий, зарегистрированных во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Принять участие в программе могут заявители, отвечающие определенным критериям. Это должны быть физлица-предприниматели ("ФОП") или юридические лица, являющиеся субъектами микробизнеса – то есть у них должны быть оформлены до девяти работников, а годовой доход не превышать 2 млн евро.

"Малый и средний бизнес – основа для развития экономики. Благодарю европейских партнеров за помощь бизнеса из деоккупированных и пострадавших регионов Украины", – добавил Федоров.

Также OBOZREVATEL сообщал, что украинцы могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев в размере 2200 грн. Деньги выплачиваются тем, кто пострадал в результате военных действий.

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