Биткоины вместо гривны: госслужащие в Украине массово покупают криптовалюту

В 2022 году криптовалютой владели более 1400 украинских госслужащих. Больше всего занимают должности в Национальной полиции и прокуратуре.

Всего в первый год после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину криптовалюты были упомянуты в 1428 декларациях государственных служащих, сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Единого государственного реестра деклараций.

В исследовании указано, что чаще всего цифровые деньги декларировали служащие Нацполиции (171 или 12% от общего количества деклараций) и прокуратуры (150 или 10,5%). За год до этого первое место в рейтинге занимали должностные лица из городских советов – 75 (9,5%).

Среди регионов с наибольшим количеством госслужащих-собственников криптовалюты в 2022 году выделились Днепропетровская, Одесская (по 72 декларации) и Харьковская области (64). До полномасштабной войны в тройке лидеров вместо Одессы был Львов.

Первая и самая популярная криптовалюта биткоин прогнозируемо лидирует по популярности среди украинских госчиновников. В 2022 году BTC фигурировал в 648 декларациях, то есть почти в каждой второй, где вообще были указаны такие активы.

Следует указать, что в 2021 году крипта упоминалась в 788 декларациях. Впрочем, тогда биткоин также был наиболее часто декларируемым активом – его указали в 356 документах.

Как уже сообщалось, в 2022 году наибольшее количество биткоинов среди украинских госчиновников принадлежало депутату Одесского облсовета Никите Кузькевичу - 121 BTC. Также в тройку топ-служащих вошли первый заместитель начальника Полесской таможни Иван Иванов (102 BTC) и депутат Хмельницкого райсовета Александр Кизляр (100 BTC).

Также ранее OBOZ.UA писал, что в 2023 году министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заработал на криптовалюте более 17,4 млн. гривен. Можно предположить, что этот доход он получил после продажи 25 биткоинов.

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