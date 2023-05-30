Курс биткоина резко изменится: что повлияет на "цифровое золото"

Рост котировок на золото необратимо повлияет и на курс биткоина, благодаря чему курс этой криптовалюты может вырасти до $45 тысяч за монету. Стоимость актива может вырасти после халвинга, который случится в 2024 году.

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К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка JPMorgan. Как сообщает The Block, в отчете, подготовленном под руководством старшего стратега банка Николаоса Панигирцоглу, говорится, что золото и BTC взаимозаменяемы как средства инвестиций.

При этом золото торгуется по $2 тыс. за унцию. Это достаточно высокий уровень для того, чтобы биткоин тоже начал рост.

"При цене выше $2 тыс. капитализация золота (без учета запасов центробанков различных стран) оценивается примерно в $3 трлн. Если исходить из предположения, что частные инвесторы воспринимают биткоин таким же защитным активом, как и золото, но более рискованным, это подразумевает цену BTC в $45 тыс.", – говорится в отчете.

Стоит отметить, что согласно данным криптобиржи WhiteBIT по состоянию на 30 мая биткоин торгуется по курсу $27,9 за монету, что на 38% ниже уровня, указанного в JPMorgan. Ситуацию может исправить халвинг – программная особенность биткоина, из-за которой примерно каждые четыре года награда майнеров криптовалюты за полученный блок уменьшается вдвое. Снижение добычи биткоинов может привести к тому, что стоимость этой криптовалюты взлетит до $40 тыс. за BTC, считают аналитики.

Они объясняют это тем, что нижним пределом курса биткоина исторически выступает себестоимость майнинга. К тому же, в прошлом халвинг сопровождался ростом курса биткоина – это случалось в 2012, 2016 и 2020 годах.

Эксперты прогнозируют, что стоимость биткоина вырастет на 25% в течение 12 месяцев и продолжит увеличиваться и после халвинга, который запланирован на апрель-май 2024 года. В краткосрочной перспективе на это могут повлиять препятствия со стороны госрегуляторов.

"Встречные ветры из-за регулятивных мер в США, нестабильность банковской системы и последствия прошлогоднего краха FTX, вероятно, ограничат любой потенциал роста криптоэкосистемы", – говорится в отчете.

Также в JPMorgan не испытывают оптимизма насчет насчет Ethereum, считая, что в среднесрочной перспективе показатели крупнейшего альткоина будут отставать от биткоина.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, аналитики криптовалютного фонда Pantera Capital тоже возлагают свои надежды на халвинг. Они предполагают, что после этого события года курс первой криптовалюты взлетит почти до $150 тыс.

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