Биткоин вместо цветов: самый трендовый подарок ко Дню влюбленных

В 2025 году подарки должны быть современными, поэтому забудь о банальных цветах — встречай "Love is-боксы"! Это уникальная возможность подарить любимому человеку не только эмоции, но и настоящую криптовалюту. WhiteBIT создали особый подарок ко Дню влюбленных – криптовалентинку, которая может стать началом вашей совместной инвестиционной истории.

Почему криптовалентинка – самый актуальный подарок?

Биткоин бьет исторические рекорды, а криптоиндустрия становится все более популярной. Дональд Трамп подписал указ о стимулировании развития криптовалютного сектора и создании национального резерва цифровых активов, что еще больше усиливает значимость цифровых денег.

Поэтому Love is-бокс – это не только способ удивить, но и возможность привлечь свою половинку в мир криптовалют. Кто знает, возможно, этот подарок станет первым шагом к вашему общему финансовому будущему?

Как активировать криптовалентинку?

Получить свой криптподарок легко:

Создавай WhiteBIT-аккаунт и подтверждай личность (KYC);

Скани QR-код на криптовалентинке;

Активируй WhiteBIT-ваучер и получай от 0,00002 BTC до 0,05 BTC (от 90 до 229 500 грн*).

*Курс BTC к UAH указан по состоянию на 30.01.2025 и может изменяться.

Помни: один аккаунт – один бонус!

Что внутри "Love is-бокса"?

WhiteBIT-ваучер на сумму от 0,00002 BTC до 0,05 BTC;

Подарки от партнеров акции: Megogo, Comfy, ювелирного дома Love You, "УкрНефти" и Minimi;

Легендарные конфеты и жвачки Love is…, а также коллекционные магниты;

250 сердец с бриллиантом – может, именно тебе повезет?

Где купить?

С 10 февраля по 15 марта 2025 года "Love is-боксы" будут доступны во всех магазинах АТБ. Или же пока не будут распроданы, ведь всего в продажу поступит 200 тысяч "Love is-боксов". Стандартная цена – 300 грн, но при покупке товаров первой категории цена бокса будет составлять только 149 грн.

Много любви и немного BTC

"Love is-бокс" – это больше, чем просто подарок. Это способ рассказать о своих чувствах креативно, оригинально и выгодно. Это возможность не только порадовать близкого человека сюрпризом, но и познакомить его с криптовалютами, которые могут стать частью его финансового будущего.

Не упусти шанс сделать любимого человека частью цифрового будущего. Покупай "Love is-бокс" в ближайшем АТБ, дари незабываемые эмоции и создавай свою криптоисторию уже сегодня!

О компании:

WhiteBIT – крупнейшая европейская централизованная криптобиржа родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 700+ торговых пар, 330+ активов и 9 государственных валют. WhiteBIT является частью группы компаний WhiteBIT Group, обслуживающей более 30 миллионов клиентов по всему миру. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами "Барселона" и "Трабзонспор", Национальной сборной команды Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейна в Украине и мире.