Биткоин установил новый рекорд: какой курс ждет криптовалюту

Падение стоимости биткоина позволило мелким криптоинвесторам нарастить свои вложения в этот актив. Это привело к тому, что количество криптокошельков, в которых хранится целый BTC, впервые превысило миллион.

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Психологическую отметку удалось преодолеть 13 мая, гласят данные криптоаналитической платформы Glassnode. Соучредитель площадки Negentropic объяснил это глобальными тенденциями в экономике.

"Покупайте, когда на улицах кровь", – написал он в своем Twitter, имея в виду крупные потрясения финансового сектора.

Имеется в виду, что после ноября 2021 года, когда биткоин достиг своего исторического максимума, курс флагманской криптовалюты обвалился более чем на 65%. Но с тех пор количество криптокошельков с целым биткоином значительно выросло – с февраля 2022 года их стало больше почти на 190 тыс.

Самые заметные приросты совпали с ударами по криптоиндустрии: в июне (после коллапса блокчейн-экосистемы Terra) и ноябре 2022 года, когда о своем банкротстве объявила одна из крупнейших криптобирж мира FTX.

При этом стоит учитывать, что количество криптокошельков может не отражать реального количества владельцев криптовалюты. Многие криптоинвесторы заводят по несколько биткоин-адресов, а другие кошельки могут быть корпоративными – их заводят криптобиржи и инвестиционные компании, которые владеют большим количеством BTC.

Сказался на этой тенденции и "банкопад" в США – из-за повышения базовой Федеральной резервной системой процентной ставки многие крупные банки были вынуждены закрыться. В частности, обанкротились Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic.

На этом фоне в Glassnode уверены, что биткоин продолжит движение по восходящей. "Уверены в нашем среднесрочном ориентире на уровне $35 тыс. по мере ослабления внешнего давления. ФРС приостановит повышение ставки в июне без сокращения процентной ставки, что будет оптимальным для движения вверх в течение лета", – заверил Negentropic.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал о другом рекорде биткоина. Количество этой криптовалюты, которое хранится инвесторами или было утрачено навсегда, обновило свой пятилетний максимум – таковыми считаются почти 40% монет.

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