Биткоин установил новый исторический рекорд: финансисты увидели очень плохой знак для доллара

Биткоин обновил свой исторический максимум – курс первой криптовалюты в моменте достиг $68 998 за монету. Но на этом фоне американские финансисты предупреждают о возможном коллапсе американской валюты.

По данным одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, днем 5 марта цена BTC начала расти и, прибавив за несколько часов свыше $1,5 тысячи, впервые за 27 месяцев превысила отметку в $68 тысяч за монету. Это больше, чем в ноябре 2021 года, когда был установлен предварительный рекорд "цифрового золота".

Впрочем, сразу после этого началась сильная коррекция – цена биткоина в моменте опускалась ниже $67,3 тысяч. После этого курс стабилизировался на уровне $68 тысяч.

Вместе с курсом до рекордных $1,35 трлн выросла и рыночная капитализация актива. Согласно данный CoinMarketCap, доминирование биткоина на рынке составляет 52,6% (ровно столько инвестиций в криптоиндустрию целиком приходится на BTC).

С начала 2024 году курс "цифрового золота" вырос уже почти на 60%, и только за последнюю неделю биткоин прибавил около 20%. Рекордные котировки фиксируются на фоне максимального с февраля 2021 года криптовалютного Индекса страха и жадности, который достиг уровня 90.

Но резкому росту цен на биткоин может способствовать долговая нагрузка на экономику Соединенных Штатов, утверждают аналитики Bank of America. Из-за мер борьбы с COVID-пандемией и карантинов за последние годы государственный долг США стремительно вырос и по состоянию на начало 2024 года пересек отметку в $34 трлн.

"Национальный долг США растет на 1 триллион долларов каждые 100 дней", – цитирует главного стратега Bank of America Майкла Хартнетта сайт CNBC.

Он добавил, что состояние американской экономики напрямую влияет на котировки биткоина и золота. Впрочем, аналитик прогнозирует, что в случае обвала доллара на созданные в начале 2024 года спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина тоже будет ждать провал.

А профессор финансов Wharton Business School Жоао Гомес допускает, что дальнейший рост долга США уже в следующем году может погрузиться в финансовый кризис. В интервью для Fortune он спрогнозировал, что "так или иначе, мы окажемся там к концу десятилетия".

Также ранее OBOZ.UA уже сообщал о прогнозе американского миллиардера Тима Дрейпера для биткоина. Он верит, что в 2024 году курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов за монету и даже может превысить эту отметку.

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