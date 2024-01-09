Биткоин улетел на Луну: зачем криптовалюту отправили в космос

Криптовалюта попадет на Луну – криптокошельки с виртуальными монетами были запущены на ракете Vulcan. Активы должны прибыть на спутник Земли в конце февраля.

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Запуск ракеты-носителя Vulcan состоялся 8 января с база Воздушно-космических сил США на мысе Канаверал при поддержке фирмы Astrobotic. Об этом сообщили в компании United Launch Alliance (ULA).

Доставку груза – криптовалютного кошелька в виде физической монеты с ключом доступа, содержащим 1 BTC – оплатила криптовалютная биржа BitMEX, которая назвала это демонстрацией потенциала биткоина и технологии блокчейна в создании "безграничной финансовой системы за пределами Земли".

Криптокошелек весом 43 г интегрирован в посадочный модуль Peregrine-1. Всего модуль содержит около двадцати грузов из семи стран мира.

Предположительная дата его приземления на Луне – 23 февраля 2024 года. Если миссия завершится успешно, она станет первой более чем за 50 лет посадкой на Луну аппаратов такого уровня.

Кроме биткоина, на Луне окажется и криптовалюта Dogecoin. Криптокошелек с токенами передала организация Dogecoin Foundation.

Также OBOZ.UA сообщал о планах криптовалютной компании LunarCrush запустить в космос ключ от биткоин-кошелька с 62 BTC. Ключ доступа выгравируют на лунном ровере Lunar Outpost MAPP, который первым в истории достигнет южного полюса единственного спутника Земли.

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