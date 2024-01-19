Биткоин не отличается от золота: миллиардер раскрыл, как формируется цена

Криптовалюта биткоин стоит ровно столько, сколько за нее готовы платить инвесторы. Поэтому в плане ценообразования "цифровое золото" не отличается от золота физического.

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Об этом, как сообщает Bloomberg, в подкасте Merryn Talks Money заявил соучредитель управляющего активами Oaktree Capital Management, американский миллиардер Говард Маркс. Он считает, что и золоту, и биткоину недостает внутренней ценности, поэтому существенной разницы между этими двумя активами он не видит.

"Золото более проверено и надежное, но ему также не хватает какого-либо аналитического смысла существования", – заявил Маркс.

Он добавил, что рынок инвестиций пережил колоссальные изменения, из-за чего нулевых процентных ставок в обозримом будущем уже не будет. На этом фоне он рекомендует вкладывать средства не в биткоины или золото, а в высокодоходные облигации.

"Ценные бумаги с фиксированным доходом сегодня предлагают значительную доходность, а доходность ценных бумаг с фиксированным доходом по определению безопаснее", – сказал Маркс.

Forbes оценивает капитал Говарда Маркса в $2,2 млрд. Основанная в 1995 году Oaktree Capital Management – это международная компания по управлению активами, специализирующаяся на альтернативные инвестиционные стратегии, которая управляет активами на сумму около $180 млрд.

Как уж сообщал OBOZ.UA, биткоин вошел в тройку самых прибыльных активов 2023 года. Аналитики платформы Kaiko подсчитали, что с января 2023 года стоимость первой криптовалюты выросла на 160%, что позволило ей превзойти практически все традиционные активы, включая золото.

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