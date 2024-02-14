Биткоин преодолел новую психологическую отметку: такого не было больше двух лет

Биткоин продолжает расти – стоимость первой криптовалюты впервые с 2021 года превысила отметку в $52 тысячи. Это привело и к переменам в десятке крупнейших криптовалют.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, в моменте курс BTC достигал $52 018 за монету. Это привело к значительному увеличению рыночной капитализации биткоина, которая впервые за последние три года превысила отметку в $1 трлн.

При совокупной оценке криптоиндустрии в $1,93 трлн доминирование биткоина остается на уровне 52,5%. Это означает, что больше половины всей отрасли виртуальных активов припадет именно на первую криптовалюту.

Цена BTC начала резко расти с начала февраля. За последнюю неделю биткоин подорожал на 20%, а с начала года – 22,8%.

На этом фоне прозошли перемены в топ-10 самых дорогих по капитализации криптовалют:

курс нативного токена блокчейна Solana (SOL) в ночь на 14 февраля вновь приблизился к максимуму и достиг отметки $113,4. Благодаря этому SOL обошел по показателю рыночной капитализации ($50,8 млрд) криптовалюту BNB и стал четвертым по величине криптоактивом;

криптовалюта Chainlink (LINK) обогнала Dogeсoin (DOGE) и вошла в десятку криптовалют по капитализации с показателем в $11,9 млрд.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о прогнозе американского миллиардера Тима ​​Дрейпера для биткоина. Он верит, что в 2024 году курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов за монету и даже может превысить эту отметку.

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