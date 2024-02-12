Биткоин побил рекорд 2024 года: сколько стоит теперь

Биткоин подорожал до $49 тысяч за 1 BTC. На таком уровне первая криптовалюта торговалась в последний раз два года назад.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, 12 февраля курс биткоин вырос почти на 2%. В моменте актив торговался по $49 137 за 1 BTC, но, достигнув этой отметки, курс немного скорректировался.

Индекс страха и жадности находится на отметке 70 (показатель "жадности"), что говорит о давлении покупателей криптовалюты на рынок.

Биткоин беспрерывно растет с 5 февраля – за семь дней стоимость BTC увеличилась на 15%. Это стало самой длинной полосой роста биткоина с января 2023 года.

В Bloomberg это объясняют запуском спотовых биткоин-фондов в США. Всего в начале января на американский рынок вышли 9 биткоин-ETF. Из них самыми успешными оказались фонды от BlackRock и Fidelity Investments – iShares и FBTC, хотя эксперты отмечают приток институциональных денег в криптовалютный класс активов.

На прошлой неделе было отмечено накопления биткоинов криптокитами (крупнейшими инвесторами), которые спешили воспользоваться тем, что цена BTC находилась ниже максимумов декабря и января. Это привело к значительному падению объемов торговли биткоинами.

Стоит отметить, что в апреле криптоиндустрия готовится к другому знаковому событию – халвингу. Это сокращение наград для майнеров вдвое, что происходит раз в 4 года. Поскольку, это резко сократит появление новых биткоинов, ожидается, что цена BTC вырастет еще сильнее.

В то же время, стоит помнить, что все криптовалюты относятся к высокорисковым активам, поэтому предсказать курс биткоина невозможно. В связи с этим такие инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Также OBOZ.UA сообщал, что при этом некоторые активы обгоняют биткоин по темпам роста. Каким монетам и токенам удается обходить старейшую и крупнейшую по показателю рыночной капитализации криптовалюту, читайте в материале на нашем сайте.

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